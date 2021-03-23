وصول كامري السياحية 2021 فيس لفت الجديدة إلى الأراضي السعودية بمواصفات وسعر مدهش

وصول كامري السياحية 2021 فيس لفت الجديدة إلى الأراضي السعودية مواصفات رائعة وسعر مدهش، يعشق الكثير من مُحبي السيارات فئات السيارات السياحية وأول ما يبحثون عنه أثناء الاتجاه لشراء سيارة سياحية هي تويوتا كامري الشهيرة بسيارتها السياحية الرائعة ذات فخامة ومظهر جذاب ومواصفات متميزة، ، لذا نتناول اليوم جميع مواصفات تويوتا كامري السياحية الجديدة فئة LE ستاندر بمُحرك بنزين كامل، ومن الجدير بالذكر أن أكثر منافسيها هوندا أكورد ومازدا 6 ونيسان ألتيما وهيونداي سوناتا وشيفروليه ماليبو و كيا K 5.

وصول كامري السياحية 2021 فيس لفت الجديدة

وصلت للأراضي السعودية منذ عدة أيام سيارة تويوتا كامري السياحية الجديدة لهذا العام فيس لفت، وحديثنا اليوم تفصيلي عن فئة LE ستاندر سيدان المتميزة، تتميز بمُحرك السيارة 2500 سي سي 4 سلندر 203 حصان، قير أوتوماتيك ثماني سرعات تيبترونيك بنظام دفع أمامي وتلك هي الفئة المتوسطة، ما زالت السيارة يابانية الصنع بتجميع ياباني وهذا أبرز ما يجعلها الأفضل دائما.

اختلافات كامري السياحية 2021 عن السابقة

أبرز اختلافات كامري السياحية الجديدة فئة LE عن الموديل السابق الاكصدام الأمامي بشكل مختلف فيس لفت بسيط متميز وجنوط السيارة حديدية بقياس 16 إنش ومقاس الكافر 205 X 65، مع إشارات بالمرأة الكهربائية مع تطعيمات كروم على إطارات النوافذ و الاكصدام الخلفي بهوية جديدة جناح خلفي والشمعات أصبح بها لون اسود و عدد 2 حساسات خلفية مع كاميرا، وجميع إضاءات السيارة الأمامية والخلفية FULL LED، أما صرفية الوقود فلم تتغير حيث يمنحك كل لتر من البنزين إمكانية المشي حتى 18.3 كيلو متر بتقييم ممتاز + و نوع البنزين 91.

المواصفات الداخلية كامري السياحية LE

جميع مقاعد السيارة من القماش الفاخر ولكن تختلف كامري السياحية موديل 2021 عن الفئة السابقة بمسند للمقاعد الخلفية بها حاملات للأكواب، مع فتحات تكييف خلفية وتكاية الرأس الثابتة، أما المقاعد الأمامية فأبرز مزاياها أن جميع الزجاج AUTO لمسة واحدة مقود السيارة ثلاثي يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة وعداد الرحلات.

مُسجل السيارة عائم ونظام الصوتي كذلك والمكيف أصبح بالأسفل مع تطعيمات كروم على جميع الأبواب من الداخل كذلك، مع منفذ طاقة 12 فولت و 120 وات مع حاملات أكواب ومساحة تخزين، أنوار السقف الأمامية LED.

أسعار فئات كامري السياحية 2021

من الجدير بالذكر أنه رغم جميع المزايا الرائعة التي تم ذكرها إلى أن فئة LE تُعتبر هي الأقل حيث تصدر تويوتا كامري أربعة فئات أُخرى وهم SE و XLE و XSE و TRD، حيث تتوفر كامري السياحية فئة LE بسعر 98 ألف ريال، وفئة SE بسعر 101 ألف ريال، أما فئة XLE فهي تتوفر بسعر 114 ألف ريال، و XSE بسعر 116 ألف ريال والفئة الأعلى TRD بسعر 120 ألف ريال.