عروض تقسيط سيارة مازدا 2020-2021 أقل من 2000 ريال شهريا

ومازالت عروض الربيع مستمرة من البنوك واليوم نأتيكم بأكثر من عرض من عروض تقسيط مازدا موديلات 2020 – 2021 بتقسيط أقل من 2000 ريال سعودي وهي عروض موافق عليها من الهيئة الشرعية للمملكة العربية السعودية وكذلك جيدة جدًا لمن يريد تقسيط سيارة الأحلام.
عرض تقسيط مازدا سي اكس -9 موديل 2021 أقل من 2000 ريال سعودي
يمكنك تقسيط سيارة مازدا سي اكس – 9 موديل 2021 من خلال تمويل الأهلي التأجيري والعرض سيكون كالتالي: إذا ما كنت تريد تقسيط 1936 ريال سعودي فستدفع دفعة أولى قيمتها 5% فقط من سعر السيارة والدفعة التقسيطية الأخيرة ستكون 35 % من سعر السيارة ولا توجد رسوم إدارية من مبلغ التمويل ومعدل النسبة السنوي APR 12.55% فقط، ولو كنت ترغب في دفع قسط شهري قيمته 1857 ريال سعودي فلن يكون هناك أي رسوم إدارية على الإطلاق من دفعة السيارة ولكن الدفعة الأخيرة من السيارة ستكون 40% من سعر السيارة ولا توجد رسوم إدارية ومعدل نسبة سنوي 10.55%. وهذا العرض ساري حتى نفاذ الكمية أو بنهاية تاريخ 31 مارس 2021 من معارض شركة الحاج حسين علي رضة. واعلم أنه سكيون هناك نسبة تأمين 3.75% يتم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي عليها ومدة التمويل خمس سنوت.
استمتع بقيادة مازدا 6 موديل 2021عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة
تقدّم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص:
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|مازدا 6
|SAR 1,370
|SAR 1,314
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|35% من سعر السيارة
|40% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%12.63
|%10.62
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض شركة الحاج حسين علي رضا
- تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات
- هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له.
استمتع بقيادة مازدا CX-5 موديل 2021عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة
تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|مازدا CX- 5
|SAR 1,443
|SAR 1,384
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|35% من سعر السيارة
|40% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%12.61
|%10.61
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض شركة الحاج حسين علي رضا
- تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات
استمتع بقيادة مازدا CX-3 موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة،تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|مازدا CX- 3
|SAR 1,124
|SAR 1,080
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|35% من سعر السيارة
|40% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%13.21
|%11.18
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض شركة الحاج حسين علي رضا
- تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات
الوسوم
ومازالت عروض الربيع مستمرة من البنوك واليوم نأتيكم بأكثر من عرض من عروض تقسيط مازدا موديلات 2020 – 2021 بتقسيط أقل من 2000 ريال سعودي وهي عروض موافق عليها من الهيئة الشرعية للمملكة العربية السعودية وكذلك جيدة جدًا لمن يريد تقسيط سيارة الأحلام.
عرض تقسيط مازدا سي اكس -9 موديل 2021 أقل من 2000 ريال سعودي
يمكنك تقسيط سيارة مازدا سي اكس – 9 موديل 2021 من خلال تمويل الأهلي التأجيري والعرض سيكون كالتالي: إذا ما كنت تريد تقسيط 1936 ريال سعودي فستدفع دفعة أولى قيمتها 5% فقط من سعر السيارة والدفعة التقسيطية الأخيرة ستكون 35 % من سعر السيارة ولا توجد رسوم إدارية من مبلغ التمويل ومعدل النسبة السنوي APR 12.55% فقط، ولو كنت ترغب في دفع قسط شهري قيمته 1857 ريال سعودي فلن يكون هناك أي رسوم إدارية على الإطلاق من دفعة السيارة ولكن الدفعة الأخيرة من السيارة ستكون 40% من سعر السيارة ولا توجد رسوم إدارية ومعدل نسبة سنوي 10.55%. وهذا العرض ساري حتى نفاذ الكمية أو بنهاية تاريخ 31 مارس 2021 من معارض شركة الحاج حسين علي رضة. واعلم أنه سكيون هناك نسبة تأمين 3.75% يتم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي عليها ومدة التمويل خمس سنوت.
استمتع بقيادة مازدا 6 موديل 2021عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة
تقدّم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص:
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|مازدا 6
|SAR 1,370
|SAR 1,314
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|35% من سعر السيارة
|40% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%12.63
|%10.62
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض شركة الحاج حسين علي رضا
- تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات
- هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له.
استمتع بقيادة مازدا CX-5 موديل 2021عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة
تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|مازدا CX- 5
|SAR 1,443
|SAR 1,384
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|35% من سعر السيارة
|40% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%12.61
|%10.61
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض شركة الحاج حسين علي رضا
- تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات
استمتع بقيادة مازدا CX-3 موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة،تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|مازدا CX- 3
|SAR 1,124
|SAR 1,080
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|35% من سعر السيارة
|40% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%13.21
|%11.18
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض شركة الحاج حسين علي رضا
- تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات
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