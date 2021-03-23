عروض تقسيط سيارة مازدا 2020-2021 أقل من 2000 ريال شهريا

ومازالت عروض الربيع مستمرة من البنوك واليوم نأتيكم بأكثر من عرض من عروض تقسيط مازدا موديلات 2020 – 2021 بتقسيط أقل من 2000 ريال سعودي وهي عروض موافق عليها من الهيئة الشرعية للمملكة العربية السعودية وكذلك جيدة جدًا لمن يريد تقسيط سيارة الأحلام.

عرض تقسيط مازدا سي اكس -9 موديل 2021 أقل من 2000 ريال سعودي

يمكنك تقسيط سيارة مازدا سي اكس – 9 موديل 2021 من خلال تمويل الأهلي التأجيري والعرض سيكون كالتالي: إذا ما كنت تريد تقسيط 1936 ريال سعودي فستدفع دفعة أولى قيمتها 5% فقط من سعر السيارة والدفعة التقسيطية الأخيرة ستكون 35 % من سعر السيارة ولا توجد رسوم إدارية من مبلغ التمويل ومعدل النسبة السنوي APR 12.55% فقط، ولو كنت ترغب في دفع قسط شهري قيمته 1857 ريال سعودي فلن يكون هناك أي رسوم إدارية على الإطلاق من دفعة السيارة ولكن الدفعة الأخيرة من السيارة ستكون 40% من سعر السيارة ولا توجد رسوم إدارية ومعدل نسبة سنوي 10.55%. وهذا العرض ساري حتى نفاذ الكمية أو بنهاية تاريخ 31 مارس 2021 من معارض شركة الحاج حسين علي رضة. واعلم أنه سكيون هناك نسبة تأمين 3.75% يتم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي عليها ومدة التمويل خمس سنوت.

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