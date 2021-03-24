بنتلي تكشف تفاصيل كونتيننتال جي تي سبيد

كشفت شركة بنتلي عن جزء من تفاصيل سيارتها الجديدة "كونتيننتال جي تي سبيد" ويتميّز الجيل الثالث الجديد بكونه قد جرى تصميمه وهندسته وتطويره وصنعه يدوياً بعناية في مصنع بنتلي المحايد كربونياً لإنتاج السيارات الفاخرة، وهو يرتكز على التقاليد العريقة التي تتمتّع بها نسخ Speed المختلفة ويرتقي بها إلى مستويات أعلى، وفقا لما أعلنته الشركة.

كونتيننتال جي تي سبيد تحافظ على الخصائص المتوارثة

يشار إلى أن الجيل الأول الشهير من سيارة كونتيننتال جي تي سبيد تم طرحه لأول مرة في عام 2007، وكانت مستوحاة من طرازات 3-Litre Speed من فترة عشرينيات القرن الماضي، ويستمر الطراز الجديد من كونتيننتال جي تي سبيد، بالتمتّع بالخصائص المتوارَثة نفسها، وهو يجسّد الجمع الأمثل بين الفخامة والأداء.

كونتيننتال جي تي سبيد الجديدة قمّة القيادة الفاخرة عالية الأداء

من جانبه قال الدكتور ماثياس راب، عضو مجلس إدارة بنتلي موتورز للهندسة: تشكّل "كونتيننتال جي تي سبيد الجديدة قمّة القيادة الفاخرة عالية الأداء، فهذا الطراز الجديد هو التعبير الأقوى عن قِيَم كونتيننتال جي تي والمتمثِّلة بالتشويق والديناميكية العالية، ويزخر بتفاصيل سبيد الفريدة لتعزيز تجربة الملكية ومنح العملاء سيطرة أكثر على شخصية السيارة، تتميّز سيارة الأداء العالي الأفخم بكونها الآن أكثر قدرة من السابق على الإطلاق، وهي تتمتّع بميّزة رياضية جديدة سوف تجذب السائقين المهتمّين بالأداء العالي.

تقنية جديدة للتوجيه الإلكتروني بجميع العجلات

تتميّز السيارة بتقنية شاسيه متقدِّمة تم تصميمها خصّيصاً للطراز الجديد، وتسهم الميّزة الجديدة للتوجيه الإلكتروني بجميع العجلات في تعزيز الطبيعة الديناميكية للسيارة، وعند السير بسرعات منخفضة ومتوسّطة، يتم تحريك العجلات الخلفية خلاف العجلات الأمامية للمساعدة في التغيير السريع للاتجاه، مما يزيد بشكل ملحوظ الإحساس بالخفّة. كما إن الشعور بالتوجيه يكون أكثر حدّة وبمعدّلات أسرع، وتمنح الزيادة المتكافئة للإحساس بالتوجيه المزيد من الثقة للسائق. وعند السير بسرعات عالية، يتم تحريك العجلات الخلفية بالاتجاه ذاته للأمامية، وذلك لتحسين مستويات الثبات.

الدفع النشط بجميع العجلات

وتضم السيارة ميّزة الدفع النشط بجميع العجلات وقد خضعت كل من ميّزتَي التحكّم بالجر وتوزيع العزم لعملية إعادة تعيير ضمن جميع وضعيات القيادة، كما جرى الحفاظ على فلسفة بنتلي القائمة على جعل السيارة تبدو تقدّمية وآمنة، لكن في الوقت ذاته تكون ديناميكية.

محرك كونتيننتال جي تي سبيد

السيارة مزوَّدة بنسخة مطوَّرة من محرّك Bentley الشهير نوع W12 TSI سعة 6.0 ليتر والذي يولّد قوّة قدرها 650 حصاناً، يتيح الوصول لسرعة قصوى تبلغ 335 كلم/س والتسارع بين 0-100 كلم/س في غضون 3.6 ثواني، ويتميّز نظام نقل الحركة ثُماني السرعات بالقابض المزدوج بكونه أسرع مرّتين في وضعية Sport عما هو في طراز W12 القياسي.