Jeep تقدم سيارتها الكهربائية الجديدة

قدمت جيب Jeep العالمية سيارتها الكهربائية الجديدة ماجنيتو (Magneto)، وهي النموذج الأولي لمركبتها الأكثر شعبية على الطرق الوعرة رانجلر، لكن تم تجهيزها بمحرك كهربائي بسعة 3.6 لتر وبقوة 285 حصان.

وأوضحت جيب الأمريكية أنها قامت بضبط المحرك الكهربائي لماجنيتو وناقل الحركة اليدوي بست سرعات، لمحاكاة نفس تجربة قيادة سيارة رانجلر الأصلية،

جميع طرازات جيب ستضم إصدارات كهربائية

وجاء في بيان صدر عن شركة جيب أن الاختلاف في الأداء بين محرك V6 ومجموعة نقل الحركة اليدوية الكهربائية الوحيدة في ماجنيتو لا يكاد يذكر باستثناء التشغيل الصامت تماماً تقريبا، رانجلر ماجنيتو، التي تعتمد على رانجلر روبيكون 2020، يمكن أن تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.8 ثانية، وأشارت أن جميع طرازات الشركة ستحتوي على إصدارات كهربائية في المستقبل،

جيب تكشف عن 6 نماذج أولية جديدة

من الجدير بالذكر هنا، أن جيب وهي شركة أمريكية مشهورة بسيارات الدفع الرباعي وسيارات SUVبدأت في تسويق نسخة هجينة من رانجلر تحمل اسم 4xe، كما كشفت الشركة عن ستة نماذج أولية أخرى كجزء من (Easter Jeep Safari)، وهي فعالية تقام كل عام منذ عام 1967 لعشاق المركبات على الطرق الوعرة، في ولاية يوتا.