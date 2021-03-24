أرخص أسعار السيارات في الحراج الجديد بمكة وجدة والمدينة المنورة

أرخص أسعار السيارات المستعملة في الحراج الجديد بمكة وجدة والمدينة المنورة، شهد حراج مكة الجديد وجود مجموعة ضخمة من السيارات الجيدة من حيث المواصفات والسعر، في نفس الوقت الذي شهد فيه كل من حراج مدينة جدة والمدينة المنورة وجود مجموعة متميزة من السيارات المستعملة، ولكن لاحظنا أثناء جولتنا في حراج مكة الجديد قلة عدد المشترين عند مقارنته بعدد السيارات المتاحة للبيع، بالاضافة إلى وفرة عدد السيارات الحديثة والمعروضة للبيع بأسعار رخيصة للغاية، حيث وجدنا سيارات رائعة وصل سعرها فقط إلى 4500 ريال وهناك سيارات حديثة أخرى بحالة جيدة لا يتجاوز سعرها 8 آلاف ريال، لذا اخترنا لكم اليوم مجموعة من السيارات المستعملة المتواجدة بحالة ممتازة وبسعر مناسب في نفس الوقت.

أرخص أسعار السيارات المستعملة في الحراج الجديد بمكة

نبدأ جولتنا مع الحراج الجديد في مكة والذي أنصح به أي شخص يرغب في الشراء حالياً، وهذا يرجع إلى كثرة عدد السيارات المتوفرة بجانب قلة عدد المشترين؛ مما يجعل الفرصة متاحة للحصول على السيارة المرغوبة بسعر أقل، تتواجد سيارة سيتروين صغيرة رياضية فئة سي 3 موديل 2011 ممشي 187 ألف كم قير عادي سعرها بالحراج 4700، تتواجد أيضا كامري موديل 2007 فل كامل ممشى 200 ألف كم قير عادي سعرها 13850 ريال، والسيارة الأفضل بالحراج من وجهة نظري هي كاديلاك موديل 2012 رياضية حمراء اللون، السيارة فل كامل بنظام التشغيل عن بعد وقطعت 260 ألف كم ممشى قير أوتوماتيكي وحالتها ممتازة،، سعرها بالحراج هو 27 ألف ريال.

أرخص عروض السيارات في حراج جدة

ننتقل في جولتنا إلى حراج جدة الذي يحتوي مجموعة متنوعة أيضا من السيارات المستعملة موديلات حديثة، وجدنا هناك سيارة هيونداي ألنترا موديل 2016 بحالة ممتازة قير أوتوماتيك، ممشى السيارة 260 ألف كيلو متر وسعرها بالحراج بلغ 17 ألف ريال، وتتواجد كذلك سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 بناقل حركة أوتوماتيكي وحالتها ممتازة، قطعت السيارة ممشى 380 ألف كيلو متر وبها إضاءات أمامية LED وإشارات متحركة في المرأة الكهربائية، وتتوفر السيارة بسعر 20 ألف ريال بحراج جدة.

كما تتوفر سيارة نيسان ألتيما موديل 2009 قير أوتوماتيك مع إمكانية الدخول الذكي وتقنية البصمة، وتتوفر بسعر 7 ألاف و 500 ريال فقط، وتتوفر أيضاً سيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 قير أوتوماتيك وممشى 243 ألف كيلو متر في حراج جدة، وبلغ سعرها فقط 4 ألاف و 500 ريال فقط نفس سعر جوال أيفون 11، تتواجد كذلك سيارة تويوتا يارس موديل 2013 ، السيارة قطعت ممشى 284 ألف كيلو متر وناقل الحركة أوتوماتيكي.

أسعار السيارات في حراج المدينة المنورة

وأخيراً نتوجه في جولتنا إلى حراج المدينة المنورة حيث تتوفر تويوتا كامري موديل 2003 بسعر 12 ألف و 500 ريال، السيارة حالتها ممتازة فل كامل والقير أوتوماتيك، وتتوفر تويوتا لاندكروزر موديل 2002 بسعر 15 ألف ريال فقط، السيارة ذات ثلاثة صفوف للمقاعد بحالة ممتازة والممشى 300 ألف كيلو متر، تتوفر كذلك سيارة نيسان صني موديل 2017 بحالة ممتازة جداً قير أوتوماتيك إنارة FULL LED، السيارة اقتصادية بتقييم ممتاز جداً وموفرة للغاية في البنزين وسعرها 25 ألف ريال، بالإضافة إلى كامري موديل 2011 نص فل قير أوتوماتيك ممشى 360 ألف كيلو متر والمطلوب 25 ألف ريال.