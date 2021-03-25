شركة BMW تكشف عن سيارة i4 الكهربائية و موعد تحول الشركة كهربائية بالكامل

شركة BMW تكشف عن سيارة i4 الكهربائية تخطط شركة صناعة السيارات الفاخرة لإضافة المزيد من السيارات الكهربائية إلى مجموعتها، إلّا أنها أوضحت أنها ستستمر في صنع السيارات التي تعمل بمحركات الوقود في المستقبل المنظور، وقد تم الكشف عن سيارة بي أم دبيلو i4 الكهربائية لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2018، ومن خلال المعرض تم التسويق لموديل BMW i4 2021 كسيارة كوبية بأربعة أبواب، قالت بعض الدول إنها تخطط لحظر مبيعات السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي في المستقبل غير البعيد، . وتريد النرويج أن تكون جميع سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة المتوفرة في البلاد خالية من الانبعاثات بحلول العام 2025.

شركة BMW تكشف عن سيارة i4 الكهربائية

ويعتبر هذا الموديل بمثابة أول سيارة جران كوبيه كهربائية بالكامل من BMW، وذكرت الشركة أنه يمثل تطور حقيقي في مجال ديناميكية السيارات لأنه يدمج بين التصميم العصري والأناقة والرياضية في تصميم واحد، كما أنه يوفر قدر كبير من العملية ومساحة داخلية واسعة لأنه من سيارات جراند كوبيه المزودة بأربع أبواب، كما أنة تقرر تقديم هذا الموديل الجديد بنظام دفع كهربائي بقوى مختلفة.

موعد تحول شركة سيارات BMW كهربائية بالكامل

ويعد اتجاه BMW غير مطابق للغاية عن نظيراتها من شركات السيارات إذ رغم أنها لم تلتزم بشكل رسمي، أوضحت شركة “جنرال موتورز” إنها تضع خطط لبيع السيارات عديمة الانبعاثات فقط بحلول العام 2035.، كما أعلنت شركة “فولفو” مؤخراً أنها ستصبح علامة تجارية للسيارات الكهربائية بالكامل بحلول العام 2030، إلا أن BMW لم تضع أي جدول زمني بشأن متى أو إذا ما كانت ستصبح شركة سيارات كهربائية بالكامل.

مواصفات سيارة بي أم دبليو i4 2021

قدمت شركة بي أم دبليو سيارة i4 2021 والتي تتمتع بالكثير من المواصفات التي تفرق بينها وبين أي سيارة كهربائية أخري، ومن ضمن هذة المواصفات ما يلي:

يتسم الموديل الجديد من سيارة بي أم دبليو بنظام دفع كهربائي بقوى مختلفة. وتكون قوة المحرك بقوة 523 حصان (أقوى من سيارات M3 و M4 ). ويتميز هذا النظام الكهربائي لهذا الموديل التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 4 ثواني تقريبا، وبسرعة قصوى تتخطى 200 كم/ساعة. تتسم سيارة I4 أنها تستطيع تسجيل سرعة 0_60 ميل في الساعة في أربع ثواني فقط. ستعزز البطارية 80 كيلو وات في الساعة المزودة بسعة شحن تبلغ 150 كليو وات والتي يمكنها شحن ما يصل إلي 80% من البطارية في غصون 35 دقيقة. يكون مدى الدفع يبلغ حوالي 372 ميلا. تتميز سيارة بي أم دبليو i4 2021 بأنها جميع إلكترونيات الطاقة والمحرك وناقل الحركة وحدة مدمجة واحدة.

والجدير بالذكر أنه يمكن للسائق اختيار الإضاءة الداخلية المحيطة التي تم إعدادها من الاختيارات الثلاثة المعدة من قبل، ويكون ذلك متوفرا علي نظام عرض المعلومات والترفية.