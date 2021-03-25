ماكلارين تكشف عن سيارتها الجديدة المخصصة للسباقات

كشفت شركة ماكلارين البريطانية، عن سيارتها الجديدة 720S GT3X التي تنتمي لفئة سيارات السباقات، وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك تربو مزدوج V8 سعة 4 لتر بقوة 720 حصان، مع ناقل حركة من 6 تعشيقات ومجموعة عادم عالية الأداء ونظام كبح فائق، وفقا لما أعلنته الشركة.

ماكلارين كشف عن سيارتها الجديدة للسباق

ماكلارين قالت إن بناء السيارة تم على هيكل أحادي الهيكل من ألياف الكربون، الأمر الذي سمح بالوصول بوزن السيارة " الفارغ" إلى 1210 كلغ، وأشارت أن السيارة تم تصميمها بنفق الرياح في الفورمولا 1، كما تهيمن مداخل الهواء الضخمة على المقدمة، ويختلف الوضع في الخلف، بجناح هائل وناشر مع الرفارف العريضة للغاية وفتحات التهوية.

إمكانية إضافة مقعد إلى جانب السائق

الشركة البريطانية قالت يمكن تجهيز السيارة بمقعد ثان بجانب مقعد الراكب الأمامي، وهو ما يستلزم تعديل وضعية قفص الحماية، وتعتمد المقاعد المصنوعة من الكيفلار وألياف الكربون على أحزمة أمان من ست نقاط، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.