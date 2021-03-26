أسعار السيارات المستعملة لجميع الماركات بأسعار متوسط السعر من 30,000 إلى 50,000

يبحث كثيرًا من مهتمي السيارات أو من يريد التعلم على السواقة على شراء سيارة مستعملة وبسعر معقول، حيث تبدأ متوسط أسعار السيارات المستعملة من أقل من 30,000 حتى تصل إلى أكثر من 300,000 جنيه، وفي هذا المقال سوف يتم ذكر بعض ماركات السيارات وأسعارها والتي يبدأ متوسط السعر لها من 30,000 إلى 50,000 جنيه.أسعار السيارات المستعملة والتي يكون متوسط السعر فيها من 30,000 إلى 50,000
- سيارة لادا 2107 1994
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (30,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (29,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (34,000 جنيه).
- سيارة سكودا فورمان 1994
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (31,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (26,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (38,000 جنيه).
- سيارة فيات دوجان 1993
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (35,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (31,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (41,000 جنيه).
- سيارة فيات شاهين 1997
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (37,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (31,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (43,000 جنيه).
- سيارة سوزوكي ماروتي 2005
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (40,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (36,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (43,000 جنيه).
- سيارة هيونداي اكسيل 1993
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (43,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (38,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (46,000 جنيه).
- سيارة هيونداي إلنترا 1994
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (44,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (43,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (50,000 جنيه).
- سيارة سكودا فيليشيا 1999
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (47,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (47,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (48,000 جنيه).
- سيارة اسبيرانزا A11 2006
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (48,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (45,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (52,000 جنيه).
- سيارة فيات سينا 2004
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (50,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (41,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (57,000 جنيه).
وأخيرًا فيوجد الكثير من موديلات ماركات السيارات والتي ينحصر متوسط سعرها ما بين 30,000 و 50,000، حيث أن هذه بعض السيارات وليس كلها، كما يوجد كثير من السيارات ذات متوسط سع أعلى وأقل من المذكور في المقال.
الوسوم
يبحث كثيرًا من مهتمي السيارات أو من يريد التعلم على السواقة على شراء سيارة مستعملة وبسعر معقول، حيث تبدأ متوسط أسعار السيارات المستعملة من أقل من 30,000 حتى تصل إلى أكثر من 300,000 جنيه، وفي هذا المقال سوف يتم ذكر بعض ماركات السيارات وأسعارها والتي يبدأ متوسط السعر لها من 30,000 إلى 50,000 جنيه.أسعار السيارات المستعملة والتي يكون متوسط السعر فيها من 30,000 إلى 50,000
- سيارة لادا 2107 1994
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (30,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (29,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (34,000 جنيه).
- سيارة سكودا فورمان 1994
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (31,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (26,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (38,000 جنيه).
- سيارة فيات دوجان 1993
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (35,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (31,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (41,000 جنيه).
- سيارة فيات شاهين 1997
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (37,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (31,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (43,000 جنيه).
- سيارة سوزوكي ماروتي 2005
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (40,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (36,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (43,000 جنيه).
- سيارة هيونداي اكسيل 1993
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (43,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (38,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (46,000 جنيه).
- سيارة هيونداي إلنترا 1994
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (44,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (43,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (50,000 جنيه).
- سيارة سكودا فيليشيا 1999
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (47,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (47,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (48,000 جنيه).
- سيارة اسبيرانزا A11 2006
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (48,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (45,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (52,000 جنيه).
- سيارة فيات سينا 2004
حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (50,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (41,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (57,000 جنيه).
وأخيرًا فيوجد الكثير من موديلات ماركات السيارات والتي ينحصر متوسط سعرها ما بين 30,000 و 50,000، حيث أن هذه بعض السيارات وليس كلها، كما يوجد كثير من السيارات ذات متوسط سع أعلى وأقل من المذكور في المقال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار السيارات المستعملة لجميع الماركات بأسعار متوسط السعر من 30,000 إلى 50,000 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.