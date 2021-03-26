أسعار السيارات المستعملة لجميع الماركات بأسعار متوسط السعر من 30,000 إلى 50,000

يبحث كثيرًا من مهتمي السيارات أو من يريد التعلم على السواقة على شراء سيارة مستعملة وبسعر معقول، حيث تبدأ متوسط أسعار السيارات المستعملة من أقل من 30,000 حتى تصل إلى أكثر من 300,000 جنيه، وفي هذا المقال سوف يتم ذكر بعض ماركات السيارات وأسعارها والتي يبدأ متوسط السعر لها من 30,000 إلى 50,000 جنيه.

سيارة لادا 2107 1994

أسعار السيارات المستعملة والتي يكون متوسط السعر فيها من 30,000 إلى 50,000

حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (30,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (29,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (34,000 جنيه).

سيارة سكودا فورمان 1994

حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (31,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (26,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (38,000 جنيه).

سيارة فيات دوجان 1993

حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (35,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (31,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (41,000 جنيه).

سيارة فيات شاهين 1997

حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (37,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (31,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (43,000 جنيه).

سيارة سوزوكي ماروتي 2005

حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (40,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (36,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (43,000 جنيه).

سيارة هيونداي اكسيل 1993

حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (43,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (38,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (46,000 جنيه).

سيارة هيونداي إلنترا 1994

حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (44,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (43,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (50,000 جنيه).

سيارة سكودا فيليشيا 1999

حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (47,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (47,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (48,000 جنيه).

سيارة اسبيرانزا A11 2006

حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (48,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (45,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (52,000 جنيه).

سيارة فيات سينا 2004

حيث يبلغ متوسط السعر لهذه السيارة (50,000 جنيه)، بينما يبلغ الحد الأدنى لها (41,000 جنيه)، كما يبلغ الحد الأقصى لها (57,000 جنيه).

وأخيرًا فيوجد الكثير من موديلات ماركات السيارات والتي ينحصر متوسط سعرها ما بين 30,000 و 50,000، حيث أن هذه بعض السيارات وليس كلها، كما يوجد كثير من السيارات ذات متوسط سع أعلى وأقل من المذكور في المقال.