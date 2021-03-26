عرض تقسيط كيا 2021 رواتب أقل من 3 آلاف ريال سعودي

يقدم البنك الأهلي NBC في المملكة العربية السعودية مجموعة من العروض على السيارات أبرزها عروض سيارات كيا للرواتب الأقل من 3 آلاف ريال سعودي، وسننشر لكم تفاصيل العروض للسيارات الكيا التي أثبتت كفاءتها على الطريق السعودي ومع سعرها المريح، ويمكنك التعرف أيضًا على عروض تويوتا 2021 تقسيط أقل من 1700 ريال سعودي.عرض تقسيط سيارة كيا ستينجر رواتب أقل من 2500 ريال سعودي
يمكنك الاستمتاع بالعرض في عروض تقسيط كيا في السعودية بنظامين أما النظام الأول وهو نظام تحويل الراتب إلى البنك الأهلي وفيه يكون القسط الشهري 1960 ريال سعودي، ودفعة أولى من السيارة 5% والدفعة الأخيرة من سعر السيارة 35% وبدون رسوم إدارية مع معدل نسبة سنوي 8.53%، وبالنسبة لـ تقسيط سيارة كيا ستينجر بنظام تحويل الراتب من بنك آخر إلى بنك الأهلي إن بي سي سيكون كالتالي: قسط شهري 2079 ريال سعودي، ودفعة أولى 5% و30% من سعر السيارة وبدون رسوم إدارية مع معدل نسبة سنوي 8.53%، والتمويل في الحالتين يكون على 5 سنوات ويتم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75%، ويتم احتساب مبلغ القسط الشهري بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة، والبنك لا يمثل الوكيل.عرض تقسيط كيا بيكانتو 2020 لرواتب أقل من 3 الاف ريال سعودي
يمكنك أن تقود سيارة كيا بيكانتو موديل 2020 من خلال تقسيط برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة، تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص:
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|كيا بيكانتو
|SAR 721
|SAR 642
|القسط الشهري
|10% من سعر السيارة
|10% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|25% من سعر السيارة
|35% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%9.72
|%9.03
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض الجبر للسيارات: تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات، وهذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب لهعرض تقسيط كيا ريو 2021 لرواتب أقل 3 آلاف ريال سعودي شهري
استمتع بقيادة كيا ريو موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة، ويمكنك أن تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص منه:
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|كيا ريو
|SAR 854
|SAR 799
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|5.6% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|30% من سعر السيارة
|35% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%9.03
|%8.75
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض الجبر للسيارات، تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.
استمتع بقيادة كيا سيراتو موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة ، يمكنك أن تتقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص:
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|كيا سيراتو
|SAR 1,005
|SAR 947
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|5% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|30% من سعر السيارة
|35% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%8.98
|%8.67
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض الجبر للسيارات، ولقد تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنواتعرض تقسيط كيا اوبتيما 2020 لرواتب أقل من 3 الاف ريال سعودي
استمتع بقيادة كيا أوبتيما موديل 2020 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة، فيمكنك أن تقوم بتقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|كيا اوبتيما
|SAR 1,593
|SAR 1,502
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|5% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|30% من سعر السيارة
|35% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%8.87
|%8.57
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض الجبر للسيارات
- هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له.
استمتع بقيادة كيا كادينزا موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة
تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|كيا كادينزا
|SAR 1,845
|SAR 1,739
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|5% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|30% من سعر السيارة
|35% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%8.85
|%8.54
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض الجبر للسيارات
- تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات
استمتع بقيادة كيا K5 موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة
|تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص
|
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض الجبر للسيارات
الوسوم
يقدم البنك الأهلي NBC في المملكة العربية السعودية مجموعة من العروض على السيارات أبرزها عروض سيارات كيا للرواتب الأقل من 3 آلاف ريال سعودي، وسننشر لكم تفاصيل العروض للسيارات الكيا التي أثبتت كفاءتها على الطريق السعودي ومع سعرها المريح، ويمكنك التعرف أيضًا على عروض تويوتا 2021 تقسيط أقل من 1700 ريال سعودي.عرض تقسيط سيارة كيا ستينجر رواتب أقل من 2500 ريال سعودي
يمكنك الاستمتاع بالعرض في عروض تقسيط كيا في السعودية بنظامين أما النظام الأول وهو نظام تحويل الراتب إلى البنك الأهلي وفيه يكون القسط الشهري 1960 ريال سعودي، ودفعة أولى من السيارة 5% والدفعة الأخيرة من سعر السيارة 35% وبدون رسوم إدارية مع معدل نسبة سنوي 8.53%، وبالنسبة لـ تقسيط سيارة كيا ستينجر بنظام تحويل الراتب من بنك آخر إلى بنك الأهلي إن بي سي سيكون كالتالي: قسط شهري 2079 ريال سعودي، ودفعة أولى 5% و30% من سعر السيارة وبدون رسوم إدارية مع معدل نسبة سنوي 8.53%، والتمويل في الحالتين يكون على 5 سنوات ويتم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75%، ويتم احتساب مبلغ القسط الشهري بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة، والبنك لا يمثل الوكيل.عرض تقسيط كيا بيكانتو 2020 لرواتب أقل من 3 الاف ريال سعودي
يمكنك أن تقود سيارة كيا بيكانتو موديل 2020 من خلال تقسيط برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة، تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص:
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|كيا بيكانتو
|SAR 721
|SAR 642
|القسط الشهري
|10% من سعر السيارة
|10% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|25% من سعر السيارة
|35% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%9.72
|%9.03
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض الجبر للسيارات: تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات، وهذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب لهعرض تقسيط كيا ريو 2021 لرواتب أقل 3 آلاف ريال سعودي شهري
استمتع بقيادة كيا ريو موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة، ويمكنك أن تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص منه:
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|كيا ريو
|SAR 854
|SAR 799
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|5.6% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|30% من سعر السيارة
|35% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%9.03
|%8.75
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض الجبر للسيارات، تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.
استمتع بقيادة كيا سيراتو موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة ، يمكنك أن تتقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص:
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|كيا سيراتو
|SAR 1,005
|SAR 947
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|5% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|30% من سعر السيارة
|35% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%8.98
|%8.67
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض الجبر للسيارات، ولقد تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنواتعرض تقسيط كيا اوبتيما 2020 لرواتب أقل من 3 الاف ريال سعودي
استمتع بقيادة كيا أوبتيما موديل 2020 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة، فيمكنك أن تقوم بتقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|كيا اوبتيما
|SAR 1,593
|SAR 1,502
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|5% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|30% من سعر السيارة
|35% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%8.87
|%8.57
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض الجبر للسيارات
- هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له.
استمتع بقيادة كيا كادينزا موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة
تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|كيا كادينزا
|SAR 1,845
|SAR 1,739
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|5% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|30% من سعر السيارة
|35% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%8.85
|%8.54
|معدل النسبة السنوي (APR)
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض الجبر للسيارات
- تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات
استمتع بقيادة كيا K5 موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة
|تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص
|
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض الجبر للسيارات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض تقسيط كيا 2021 رواتب أقل من 3 آلاف ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.