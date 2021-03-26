عرض تقسيط كيا 2021 رواتب أقل من 3 آلاف ريال سعودي

يقدم البنك الأهلي NBC في المملكة العربية السعودية مجموعة من العروض على السيارات أبرزها عروض سيارات كيا للرواتب الأقل من 3 آلاف ريال سعودي، وسننشر لكم تفاصيل العروض للسيارات الكيا التي أثبتت كفاءتها على الطريق السعودي ومع سعرها المريح، ويمكنك التعرف أيضًا على عروض تويوتا 2021 تقسيط أقل من 1700 ريال سعودي.

عرض تقسيط سيارة كيا ستينجر رواتب أقل من 2500 ريال سعودي

يمكنك الاستمتاع بالعرض في عروض تقسيط كيا في السعودية بنظامين أما النظام الأول وهو نظام تحويل الراتب إلى البنك الأهلي وفيه يكون القسط الشهري 1960 ريال سعودي، ودفعة أولى من السيارة 5% والدفعة الأخيرة من سعر السيارة 35% وبدون رسوم إدارية مع معدل نسبة سنوي 8.53%، وبالنسبة لـ تقسيط سيارة كيا ستينجر بنظام تحويل الراتب من بنك آخر إلى بنك الأهلي إن بي سي سيكون كالتالي: قسط شهري 2079 ريال سعودي، ودفعة أولى 5% و30% من سعر السيارة وبدون رسوم إدارية مع معدل نسبة سنوي 8.53%، والتمويل في الحالتين يكون على 5 سنوات ويتم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75%، ويتم احتساب مبلغ القسط الشهري بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة، والبنك لا يمثل الوكيل.

عرض تقسيط كيا بيكانتو 2020 لرواتب أقل من 3 الاف ريال سعودي

يمكنك أن تقود سيارة كيا بيكانتو موديل 2020 من خلال تقسيط برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة، تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص: