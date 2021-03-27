فيديو جنرال موتورز تستعد لطرح GMC Terrain الجديدة

تستعد شركة جنرال موتورز لإطلاق النموذج الجديد من سيارات GMC Terrain رباعية الدفع، ويتوقع أن تصل السيارات الجديدة إلى الأسواق صيف العام الجاري، وستتميز عن مركبات Terrain الحالية بتصميم جديد لشبك الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وستعدّل فيها منظومات الإضاءة الأمامية والخلفية.

وستحصل المركبات وفقا لوكالة روسيا اليوم، على هياكل بطول 4 أمتار و57 سنتيمترا، عرضها 185 سم، وارتفاعها 170 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 271 سم، وعلى عجلات بمقاس 18 و19 إنش.

مميزات سيارات Terrain من جنرال موتورز

وتتميز سيارة جنرال موتورز الجديدة من الداخل ببعض التعديلات، فستحصل واجهة القيادة على منظومة مولتيميديا أكثر تطورا، وستجهز بنظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وأنظمة تكييف توزع الهواء بطريقة أفضل، بالإضافة إلى أنظمة إلكترونية تمنحها قدرات كبيرة للتحكم بالعجلات للسير على الطرق الوعرة أو المكسوة بالرمال أو الثلوج، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات، فضلا عن أنظمة أمان لتفادي الحوادث على الطرقات السريعة، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء.

نماذج متعددة من Terrain

وكانت جنرال موتورز أعلنت سابقا أن ستطلق عدة نماذج من سيارات Terrain أحدها سيحصل على محرك اقتصادي بسعة 1.5 ليتر يولد عزما يعادل 173 حصانا، سيعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.