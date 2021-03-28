عروض تقسيط سيارات لرواتب أقل من 3 آلاف ريال سعودي

يبحث الكثير عن عروض تقسيط لـ رواتب أقل من ثلاثة آلاف ريال سعودي لذلك بحثنا لكم ووصلنا إلى عروض البنك الأهلي إن بي سي في المملكة العربية السعودية مجموعة من العروض التقسيطية منها عروض تويوتا 2021 تقسيط لـ رواتب أقل من 3 آلاف ريال علمًا بأن هذه العروض تسري على شهر مارس أو حتى نفاذ الكمية.

عرض تويوتا 2021 تقسيط لـ رواتب أقل من 4 آلاف ريال

سننشر خلال السطور التالية عروض تقسيط تويوتا الفئات التالية: تويوتا لاند كروزر موديل 2021، وتويوتا برادو 2021 وموديل تويوتا ياريس موديل 2021، وتويوتا كامري هايبرد موديل 2020 وتويوتا فورتشنر موديل 2021، وتويوتا راش موديل 2021 وتويوتا هايلوكس موديل 2020 وتويوتا إنوفا موديل 2021 وتويوتا كورولا موديل 2021 وتويوتا هايلوكس موديل 2020، وتويوتا هايلاندر موديل 2020، وتويوتا سي إتش آر موديل 2020، والآن ننتقل في الفقرات القادمة لتفاصيل العروض.

عرض تقسيط تويوتا لاند كروزر أقل من 3 آلاف ريال سعودي شهري

استمتع بقيادة تويوتا لاند كروزر موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص​

الراتب محوّل على بنك آخر الراتب محوّل على البنك الأهلي تويوتا لاند كروزر SAR 2,987 SAR 2,903 القسط الشهري 10% من سعر السيارة 0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى) الدفعة الأولى 30% من سعر السيارة 40% من سعر السيارة الدفعة الأخيرة 0% من مبلغ التمويل 0% من مبلغ التمويل الرسوم الإدارية %10.45 %8.3 معدل النسبة السنوي (APR)

​يسري هذا العرض حتى: نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/3/2021 فقط لدى معارض شركة عبداللطيف جميل تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.

عرض تويوتا سي إتش آر موديل 2020 تقسيط شهري يقل عن 2000 ريال سعودي

استمتع بقيادة تويوتا سي إتش آر موديل 2020 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة

تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص الراتب محوّل على بنك آخر الراتب محوّل على البنك الأهلي تويوتا سي إتش آر SAR 1,372 SAR 1,333 القسط الشهري 10% من سعر السيارة 0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى) الدفعة الأولى 30% من سعر السيارة 40% من سعر السيارة الدفعة الأخيرة 0% من مبلغ التمويل 0% من مبلغ التمويل الرسوم الإدارية %10.57 %8.4 معدل النسبة السنوي (APR) يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/3/2021 فقط لدى معارض شركة عبداللطيف جميل، ولقد تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.

عرض تويوتا برادو موديل 2021

استمتع بقيادة تويوتا برادو موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة

استمتع بقيادة تويوتا برادو موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة

تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص الراتب محوّل على بنك آخر الراتب محوّل على البنك الأهلي تويوتا برادو SAR 2,171 SAR 2,110 القسط الشهري 10% من سعر السيارة 0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى) الدفعة الأولى 30% من سعر السيارة 40% من سعر السيارة الدفعة الأخيرة 0% من مبلغ التمويل 0% من مبلغ التمويل الرسوم الإدارية %10.49 %8.33 معدل النسبة السنوي (APR) يسري هذا العرض حتى نفاذ الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 لدى شركة عبداللطيف جميل تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات

تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص الراتب محوّل على بنك آخر الراتب محوّل على البنك الأهلي تويوتا برادو SAR 2,171 SAR 2,110 القسط الشهري 10% من سعر السيارة 0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى) الدفعة الأولى 30% من سعر السيارة 40% من سعر السيارة الدفعة الأخيرة 0% من مبلغ التمويل 0% من مبلغ التمويل الرسوم الإدارية %10.49 %8.33 معدل النسبة السنوي (APR) يسري هذا العرض حتى نفاذ الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 لدى شركة عبداللطيف جميل، تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.

عرض تقسيط تويوتا يارس أقل من 2000 ريال سعودي

استمتع بقيادة تويوتا يارس موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص

الراتب محوّل على بنك آخر الراتب محوّل على البنك الأهلي تويوتا يارس SAR 765 SAR 655 القسط الشهري 10% من سعر السيارة 0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى) الدفعة الأولى 30% من سعر السيارة 40% من سعر السيارة الدفعة الأخيرة 0% من مبلغ التمويل 0% من مبلغ التمويل الرسوم الإدارية %10.75 %5.66 معدل النسبة السنوي (APR) يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض شركة عبداللطيف جميل، تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.

تقسيط تويوتا كامري هايبرد أقل من 2000 ريال سعودي شهري

استمتع بقيادة تويوتا كامري موديل 2020 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة

تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص​ الراتب محوّل على بنك آخر الراتب محوّل على البنك الأهلي تويوتا كامري هايبريد SAR 1,479 SAR 1,438 القسط الشهري 10% من سعر السيارة 0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى) الدفعة الأولى 30% من سعر السيارة 40% من سعر السيارة الدفعة الأخيرة 0% من مبلغ التمويل 0% من مبلغ التمويل الرسوم الإدارية %10.56 %8.39 معدل النسبة السنوي (APR) ي سري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/3/2021 فقط لدى معارض شركة عبداللطيف جميل، تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.

عرض تقسيط تويوتا فورتشنر القسط الشهري أقل من 2000 ريال سعودي

استمتع بقيادة تويوتا فورتشنر موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة

تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص الراتب محوّل على بنك آخر الراتب محوّل على البنك الأهلي تويوتا فورتشنر SAR 1,701 SAR 1,653 القسط الشهري 10% من سعر السيارة 0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى) الدفعة الأولى 30% من سعر السيارة 40% من سعر السيارة الدفعة الأخيرة 0% من مبلغ التمويل 0% من مبلغ التمويل الرسوم الإدارية %10.53 %8.36 معدل النسبة السنوي (APR) ​ يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ31/03/2021 فقط لدى معارض شركة عبداللطيف جميل، تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.

الراتب محوّل على بنك آخر الراتب محوّل على البنك الأهلي تويوتا راش SAR 981 SAR 1,072 القسط الشهري 10% من سعر السيارة 0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى) الدفعة الأولى 35% من سعر السيارة 35% من سعر السيارة الدفعة الأخيرة 0% من مبلغ التمويل 0% من مبلغ التمويل الرسوم الإدارية %10.27 %8.74 معدل النسبة السنوي (APR)

عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 2021 أقل من ألفين ريال سعودي

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض شركة عبداللطيف جميل، تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.

عروض تقسيط تويوتا هايلوكس موديل 2020 أقل من الفين ريال

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الراتب محوّل على بنك آخر الراتب محوّل على البنك الأهلي تويوتا هايلوكس SAR 1,468 SAR 1,431 القسط الشهري 10% من سعر السيارة 0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى) الدفعة الأولى 30% من سعر السيارة 40% من سعر السيارة الدفعة الأخيرة 0% من مبلغ التمويل 0% من مبلغ التمويل الرسوم الإدارية %12.01 %9.64 معدل النسبة السنوي (APR)

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يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2021 فقط لدى معارض شركة عبداللطيف جميل