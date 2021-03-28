سعر سيارة MG 5 في السعودية أرخص سيارة في السوق العالمي والدولي

سعر سيارة MG 5 في السعودية ، سيارة أم جي 5 هي تابعة لشركة أم جي لصناعة السيارات الرياضية تأسست عام 1924 في بريطانيا حتى انتقلت ملكية السيارة إلى الصين عام 2007، ويرجع أسم ماركة MG لموريس جراج وهو تاجر سيارات، و تعد سيارة ام جي من السيارات الرياضية الصغيرة ذات المقعدين وبعد ذلك قامت بتوسيع شكل وتصميم الشكل الداخل والخارجي للسيارة وأصبحت منافس جيد لأشهر ماركات السيارات العالمية حين ذاك، حيث تم تصميم سيارات MG بإضافة وسائل الأمان كالوسائد الهوائية والعديد من الخصائص الأخرى حتى أصبحت من أشهر السيارات التي تقدم جودة مقابل سعر منخفض مما جعلها رائدة في سوق السيارات العالمية.

سعة المحرك 1.5 لتر. قوة العزم 150. قوة الحصان 6000/120. ناقل الحركة أتوماتيك 7 سرعات. نظام مراقبة ضغط الهوا. نظام ثبات إلكتروني أثناء السرعة. نظام مانع للسرقة. وسائد هوائية. مصابيح أمامية هالوجين. المرايا تعمل بالكهرباء. فتحة سقف. كاميرا خلفية للركن. تكييف يدوي. مفتاح ذكي لتشغيل السيارة. مقاعد مصنوعة من الجلد والقماش على حسب الفئة. التحكم بوضعية مقعد السائق والأمامي يدوي. شاشة عرض 8 بوصة. نظام توفير الوقود. وزن السيارة 1.230 كجم. قاعدة العجلات 2.680 ملم. سعة الشنطة الخلفية 512 لتر. سعة خزان الوقود 45 لتر. طول السيارة 1.489 ملم. عرض السيارة 1.818 ملم. ارتفاع السيارة 4.601 ملم

مواصفات سيارة ام جي 5

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سعر سيارة MG 5 في السعودية لعام 2021

تختلف أسعار سيارات إم جي 5 في السعودية على حسب مواصفات ومميزات كل فئة:

سعر سيارة إم جي 5 2021 1.5L STD بـ 48,012 ريال سعودي.

سعر سيارة إم جي 5 2021 1.5L COM بـ 53,187 ريال سعودي.

سعر سيارة إم جي 5 2021 1.5L LUX بـ 60,087 ريال سعودي.

عيوب سيارة إم جي 5