مرسيدس تحدد رسميا موعد الكشف عن EQS الكهربائية

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عبد الرحمن الحاج الأحد,28 آذار (مارس) 2021 - 16:22
حددت شركة مرسيدس الألمانية رسميا يوم 15 أبريل القادم، لكشف النقاب عن الطراز الكهربائي من سيارة EQS الذي ينافس طرازي Model S وe-tron GT.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن ماركوس شايفر الرئيس التنفيذي للعمليات في مرسيدس، قوله إن مرسيدس بصدد إطلاق ثماني سيارات كهربائية بالكامل في ثلاث قارات، خلال العام المقبل.
سيارة مرسيدس الكهربائية ستسير لمسافة 700 كم في الشحنة الواحدة
وتتلقى EQS الجديدة عددًا من التعديلات، اعتمادًا على كل من سعة البطارية وقوة المحرك الكهربائي التي ستتغير، وستكون إحدى السمات الرئيسية لسيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة Eqs دوت الخليج البطارية الضخمة التي تبلغ 108 كيلووات في الساعة، ما سيسمح بالسفر والقيادة لمسافة تزيد عن 700 كيلومتر بشكل كامل.
مرسيدس أخضعت البطارية لاختبارات صعبة
وخضعت البطارية وفقا للوكالة أيضا إلى أكثر من مليوني كيلومتر من الاختبارات، بدءا من درجات الحرارة المرتفعة في جنوب أفريقيا إلى درجات الحرارة المتجمدة في شمال السويد، لاختبار تأثير درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة على مجموعة نقل الحركة الكهربائية، كما ستدعم البطارية الشحن السريع، حيث يمكن أن تؤدي شحنة واحدة لمدة 15 دقيقة باستخدام شاحن سريع، إلى توفير مدى يصل إلى 250 كيلومترًا.
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