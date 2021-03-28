أحدث عروض سيارة كيا سورينتو 2021 الجديدة بالمواصفات والاسعار في السعودية

أحدث عروض سيارة كيا سورينتو 2021 الجديدة بعد أن أعلنت الشركة الكورية عن تقديمها للجيل الجديد في كافة أنحاء الوطن العربي بالأيام القادمة، وبالأخص بعد أن أثبتت سيارات كيا المتنوعة نجاحها الضخم في الدول الأوربية والأمريكية الضخمة، وأصبحت اليوم سيارة كيا سورينتو متوفرة في أسواق المملكة العربية السعودية لعام 2021، التي تنفرد بتصميم جديد وهندسة رائعة من الجيل الرابع من خلال تزويدها للدفع الأمامي الرباعي وذات استخدامات متعددة ومصمم بشكل قوي يجعلها تحمل السفر لساعات طويلة والمسافات الشاقة لما تحمله من تقنيات حديثة ومعايير للجودة، ونحن اليوم سوف نطلعكم على مواصفات و اسعار كيا سورينتو 2021 بشكل مفصل. أحدث عروض سيارة كيا سورينتو 2021 الجديدة مواصفاتها أحدث عروض سيارة كيا سورينتو 2021 الجديدة مواصفاتها

وصلت منذ أيام قليلة سيارة كيا سورينتو 2021 لأراضي المملكة العربية السعودية، وتحمل بها الكثير من الموصفات والمزايا الهامة منها: السيارة مزودة بمحرك قوي بسعة 6 سلندر بسعة حوالي 3500 سي سي، وتملك قوة بحوالي 272 حصان تعمل بشكل أتوماتيك

مكون من 8 سرعات مختلفة والأهم من ذلك تدعم نظام الدفع الرباعي الأمامي.

المصابيح والشبكة الأمامية الموجودة بها تكون على هيئة شكل نمر من خلال عيونه الحادة، أما بالنسبة للمصابيح الخلفية رأسية تيلورايد.

يملك قاعدة رقمية للعجلات لأطول بفضل للمنصة الجديدة وذات داخلية واسعة بسعة بـ5 أو 6 أو 7 مقاعد.

يوجد به محرك بنزين بسعة 2 ونصف لتر وأيضاً 4 سلندر بقوة تتعدى 180 حصان.

من أهم ما تحمله السيارة هو نظام الأمان والسلامة الحديث لتفادي الحوادث والصدمات والقيام برصد النقاط والقيام بوقف عمل

المحرك بشكل تلقائي في الأماكن المزدحمة، ومزودة أيضاً بأنظمة الركن الذاتية عن بعد والقيام بتحريكها من خلال المفتاح فقط. وصلت منذ أيام قليلة سيارة كيا سورينتو 2021 لأراضي المملكة العربية السعودية، وتحمل بها الكثير من الموصفات والمزايا الهامة منها: سعر سيارة كيا سورينتو في المملكة

من المقرر أن يبدأ تداول السيارة بسعر 97,599 ريال سعودي حتى تتنافس بقوة الشركات المعروفة مثل شانجان وتويوتا، وتتوفر الآن السيارة بالأسواق بالنسخة التاسعة التي يتم بيعها بسعر 132,300 ريال سعودي، وقد جاء متوسط سعر سيارة سوبنتو بالمملكة 146,316 ريال وتدعم الكثير من المواصفات والمزايا الهامة والتقنيات الحديثة من الجيل الرابع. من المقرر أن يبدأ تداول السيارة بسعر 97,599 ريال سعودي حتى تتنافس بقوة الشركات المعروفة مثل شانجان وتويوتا، وتتوفر الآن السيارة بالأسواق بالنسخة التاسعة التي يتم بيعها بسعر 132,300 ريال سعودي، وقد جاء متوسط سعر سيارة سوبنتو بالمملكة 146,316 ريال وتدعم الكثير من المواصفات والمزايا الهامة والتقنيات الحديثة من الجيل الرابع. الوسوم

أحدث عروض سيارة كيا سورينتو 2021 الجديدة بعد أن أعلنت الشركة الكورية عن تقديمها للجيل الجديد في كافة أنحاء الوطن العربي بالأيام القادمة، وبالأخص بعد أن أثبتت سيارات كيا المتنوعة نجاحها الضخم في الدول الأوربية والأمريكية الضخمة، وأصبحت اليوم سيارة كيا سورينتو متوفرة في أسواق المملكة العربية السعودية لعام 2021، التي تنفرد بتصميم جديد وهندسة رائعة من الجيل الرابع من خلال تزويدها للدفع الأمامي الرباعي وذات استخدامات متعددة ومصمم بشكل قوي يجعلها تحمل السفر لساعات طويلة والمسافات الشاقة لما تحمله من تقنيات حديثة ومعايير للجودة، ونحن اليوم سوف نطلعكم على مواصفات و اسعار كيا سورينتو 2021 بشكل مفصل. أحدث عروض سيارة كيا سورينتو 2021 الجديدة مواصفاتها أحدث عروض سيارة كيا سورينتو 2021 الجديدة مواصفاتها

وصلت منذ أيام قليلة سيارة كيا سورينتو 2021 لأراضي المملكة العربية السعودية، وتحمل بها الكثير من الموصفات والمزايا الهامة منها: السيارة مزودة بمحرك قوي بسعة 6 سلندر بسعة حوالي 3500 سي سي، وتملك قوة بحوالي 272 حصان تعمل بشكل أتوماتيك

مكون من 8 سرعات مختلفة والأهم من ذلك تدعم نظام الدفع الرباعي الأمامي.

المصابيح والشبكة الأمامية الموجودة بها تكون على هيئة شكل نمر من خلال عيونه الحادة، أما بالنسبة للمصابيح الخلفية رأسية تيلورايد.

يملك قاعدة رقمية للعجلات لأطول بفضل للمنصة الجديدة وذات داخلية واسعة بسعة بـ5 أو 6 أو 7 مقاعد.

يوجد به محرك بنزين بسعة 2 ونصف لتر وأيضاً 4 سلندر بقوة تتعدى 180 حصان.

من أهم ما تحمله السيارة هو نظام الأمان والسلامة الحديث لتفادي الحوادث والصدمات والقيام برصد النقاط والقيام بوقف عمل

المحرك بشكل تلقائي في الأماكن المزدحمة، ومزودة أيضاً بأنظمة الركن الذاتية عن بعد والقيام بتحريكها من خلال المفتاح فقط. وصلت منذ أيام قليلة سيارة كيا سورينتو 2021 لأراضي المملكة العربية السعودية، وتحمل بها الكثير من الموصفات والمزايا الهامة منها: سعر سيارة كيا سورينتو في المملكة

من المقرر أن يبدأ تداول السيارة بسعر 97,599 ريال سعودي حتى تتنافس بقوة الشركات المعروفة مثل شانجان وتويوتا، وتتوفر الآن السيارة بالأسواق بالنسخة التاسعة التي يتم بيعها بسعر 132,300 ريال سعودي، وقد جاء متوسط سعر سيارة سوبنتو بالمملكة 146,316 ريال وتدعم الكثير من المواصفات والمزايا الهامة والتقنيات الحديثة من الجيل الرابع. من المقرر أن يبدأ تداول السيارة بسعر 97,599 ريال سعودي حتى تتنافس بقوة الشركات المعروفة مثل شانجان وتويوتا، وتتوفر الآن السيارة بالأسواق بالنسخة التاسعة التي يتم بيعها بسعر 132,300 ريال سعودي، وقد جاء متوسط سعر سيارة سوبنتو بالمملكة 146,316 ريال وتدعم الكثير من المواصفات والمزايا الهامة والتقنيات الحديثة من الجيل الرابع.

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