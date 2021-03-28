وصول شيفروليه بليزر 2021 كروس أوفر إلى السعودية بأربع فئات وسعر تنافسي من الوكيل، يبحث الكثير من الشباب وحتى العائلات عند وجود رغبة في شراء سيارة جديدة عن مواصفات مركبة متعددة الاستخدام، بحيث تكون متسعة من الداخل وصالحة للاستخدام العائلي مع تصميم جيد وشكل خارجي رياضي، جمعت شيفروليه كل تلك المواصفات في بليزر فئة الكروس أوفر لهذا العام، وهي سيارة مذهلة من كافة النواحي حيث تجمع بين كافة المزايا التي يبحث عنها كل عميل، لذا فإن فئة الكروس أوفر من شيفروليه بليزر تحقق بشكل دائم مبيعات عالية على مستوى العالم، لذا فسوف نستعرض معكم اليوم مواصفات الجيل الجديد من شيفروليه بليزر 2021، بالاضافة إلى لأسعار فئات السيارة بعد وصولها إلى السعودية بأربع فئات بشكل رسمي.

سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2021 كروس أوفر

سيارة شيفروليه بليزر الرياضية الشهيرة تم طرحها رسميا لهذا العام في السعودية بأربعة فئات وهي Premier، 2LT، 3LT وفئة RS، وتختلف كل فئة عن الأُخرى من حيث الماكينة ونظام الدفع وكذلك الشكل الخارجي، ونتحدث اليوم عن فئة RS التي تُعتبر أحد الفئات الرياضية المميزة من حيث الشبك والكروم باللون الأسود تعطيك انطباع رياضي، وخاصة أن تلك الفئة تتميز بأنها ذات أعلى مواصفات ماكينة بمُحرك 6 سلندر وسعته 3.6 لتر لتمنحك قوة 308 حصان، مع قير أوتوماتيك تسع غيارات بنظام دفع رباعي، استهلاك الوقود متوسط حيث أن اللتر الواحد من البنزين يمنحك إمكانية المشي حتى 12 كيلو متر.

أسعار فئات شيفروليه بليزر 2021 في السعودية

كما ذكرنا أنه قد تم طرح سيارة شيفروليه بليزر هذا العام بأربعة فئات مختلفة، حيث تم طرح المُحرك الأقل وهي فئة 2LT بسعر 134 ألف و 435 ريال شامل الضريبة، وبلغ سعر فئة 3LT حوالي 164 ألف و 335 ريال شامل الضريبة، كما أن فئة RS من شيفروليه بليزر قد بلغ سعرها في السعودية 191 ألف و 935 ريال شامل الضريبة، وبلغ سعر الفئة الأعلى أو فئة Premier بسعر 194 ألف و 235 ريال شامل الضريبة، وجميع الفئات بضمان 5 سنوات غير محدود عدد الكيلومترات.

مواصفات بليزر آر إس الجيل الجديد

تتميز فئة RS من سيارة شيفروليه بليزر بالنسبة إلى الوجهة الأمامية بإضاءات منفصلة FULL LED، وتتضمن إضاءة عالية ومنخفضة وكشافات ضباب سفلية، مع إطارات من الكروم لجميع النوافذ ومرآة كهربائية، أما عن خلفية السيارة فتتميز بإضاءات كاملة LED وجناح خلفي مع مساحة للزجاج الخلفي، وعفش وفتحة سقف بانورامية في الجهة العلوية.

كما تأتي فئة آر إس من شيفروليه بليزر من الداخل بمقاعد جلدية باللون البيج، مع خليط بين الأسود والبيج الجلدي على الأبواب الداخلية ومقابض من الكروم، في الجزء الخلفي من الداخل يوجد مسند وسطي وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية، مقود السيارة مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في مثبت السرعة وعداد الرحلات والنظام الصوتي، بالاضافة إلى تحكم أوتوماتيكي لجميع النوافذ، كما أن شيفروليه بليزر 2021 مزودة بشاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع فتحات تكييف أمامية.