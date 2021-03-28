عروض تقسيط سيارة شانجان CS95 رويال دبل في السعودية 2021

عروض تقسيط سيارة شانجان CS95 رويال دبل ، تعد سيارة شانجان من أهم السيارات الرياضية المقدمة من قبل شركة شانجان الصينية التي تعمل على إنتاج أحدث أنواع السيارات، كما أن مصرف الراجحي يقوم بتقديم عروض تقسيط مميزة جداً على السيارات بالإضافة إلى منحه لقروض وتمويلات لشراء سيارة شانجان CS95.

إذا كنت ترغب الحصول على عروض تقسيط سيارة شانجان CS95 فلابد من أن تعلم بأنها تختلف من معرض إلى آخر ولكن ليس بشكل مبالغ به فكافة العروض الموجودة في السعودية تمنحك إمكانية التقسيط إلى أكثر من 60 شهر، كما يمكن الحصول على كثير من مزايا التقسيط بدون دفع مقدم أو تحمل أي زيادة من ضريبة القيمة المضافة التي يمكن أن تصل لحوالي 10% بكافة الأوضاع.

ولكي تحصل على أفضل عروض شانجان CS95 2021 بأقساط أقل من 1000 لابد من أن تقم باتباع الآتي:

يكون من الأفضل إذا قمت بسداد دفعة مقدمة منذ بداية مرحلة التقسيط.

لا تقل إذا كان هناك زيادة بقيمة القسط الشهري فهذا أفضل بكثير، قتلك الزيادة سوف تساعد في خفض الفائدة السنوية وسوف تقل عدد الأقساط وسعر السيارة النهائي.

يجب من أن تقوم بدفع قيمة الضريبة المضافة نقداً ولا تطلب توزيعها على باقي الأقساط.

أصبح البحث كثيراً جداً عن أسعار سيارات شانجان 2021 كما يوجد منها العديد من الموديلات بالسوق السعودي والمقدمة من قبل الشركة الصينية مع أقوى العروض وأنظمة التقسيط المتنوعة أما بالنسبة إلى أسعار سيارة شانجان CS95 2021كاتالي:

يصل سعر السيارة في المملكة العربية السعودية إلى ما يقرب 109 ريال سعودي بدون أن يتم الضريبة المضافة.

ويصل سعرها لحوالي 123 ألف ريال سعودي بعد أن يضاف لسعر السيارة ضريبة القيمة المضافة إذا قام العميل بشرائها كاش وليس بالتقسيط.

تتمتع تلك السيارة بكثير من المواصفات المتنوعة والتي يحتاج لها كل شخص في سيارته الخاصة ومنها ما يلي: