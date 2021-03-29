فئات انفينيتي Q50 2021 وأسعارها في السعودية

انفينيتي Q50 2021 سيارة السيدان اليابانية الفاخرة، تمتاز بتصميمها الأنيق ومقصورتها الفخمة، متواجدة في أسواق المملكة العربية السعودية بعدة نماذج.

محرك انفينيتي Q50 2021

تحصل انفينيتي Q50 2021 على قوتها من محرك بست أسطوانات مزدوج التيربو سعة 3.0 لتر يولد قوة 300 أو 400 حصان، وتتصل المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، وتتوفر السيارة بنظام التعليق الديناميكي الرقمي والذي يأتي بإعدادين مميزين، كما تتوفر ستة أنماط مميزة للقيادة، وبالنسبة للتوجيه، مكنك الاستفادة من واحدة من ثلاثة أنظمة توجيه متقدمة، وهي التوجيه الهيدروليكي القياسي، أو التوجيه الكهربائي، أو التوجيه الرقمي.

أنظمة الأمان في انفينيتي Q50 2021

تضم سيارة انفينيتي Q50 2021 العديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، ومنها تقنية التحكم الذكية بتثبيت السرعة، نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي، نظام التحذير التنبؤي قبل الاصطدام الأمامي، نظام التحذير من تفادي مغادرة حارة السير، نظام منع مغادرة حارة السير، الفرملة الطارئة في حالات التوجه الأمامي مع خاصية اكتشاف المشاة، نظام التحكّم النشط للحفاظ على المسار، نظام التوجيه المباشر المتكيّف، نظام شاشة الرؤية الشاملة بزاوية 360 درجة، نظام الإنارة الأمامية المتكيفة، استخدام الفولاذ عالي الصلابة للمحافظة على سلامتك في حالات التصادم.

مقصورة انفينيتي Q50 2021

مقصورة السيارة مجهزة بأفضل الجلود والمواد الفاخرة، وتأتي بعجلة القيادة الرياضية، مع مقبض ناقل حركة ملفوف بالجلود، وتم تصميم المقاعد لدعم طريقة الجلوس مع بطانة إضافية للركبة على جانب الكونسول الوسطي، كما تتمتع بسعة تخزين خلفية تصل إلى 500 لتر، وتأتي السيارة مع نظام تحكم في المُناخ ثلاثي المناطق، مع نظام صوتي بست مُكبرات أو بوز بـ 16 مكبر صوت، ونظام انفينتي InTouch .

أسعار انفينيتي Q50 2021

تباع السيارة انفينيتي Q50 2021 في المملكة العربية السعودية بـ 3 فئات مختلفة في التجهيزات، أولها فئة لوكس بسعر 173,700 ريال سعودي، ولوكس سينسوري بسعر 185,400 ريال سعودي، والفئة الثالثة ريد سبورت 400 بسعر 229,900 ريال سعودي.