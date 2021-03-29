- 1/2
- 2/2
عبد الرحمن الحاج الاثنين,29 آذار (مارس) 2021 - 16:23
كشفت هيونداي عن تفاصيل الجيل القادم من سيارات أزيرا، والذي سيُطلق عليه اسم GN7، ووفقاً للشركة، فإنها تعمل على تطوير الجيل السابع من السيارة التي ستطلق رسميا عام 2022.
هيونداي أزيرا 2022 منافس قوي في فئة السيدان الكبيرة
هيونداي تُخطط لتقليل الفارق بين أزيرا وبين G80من علامة جينيسيس شريكتها السابقة، وستنافس سيارتا سوناتا وكيا K5 في فئة السيدان متوسطة الحجم، في حين ستصل هيونداي أزيرا وكيا K9 للتنافس في فئة السيدان الكبيرة.
مواصفات أزيرا 2021
يشار إلى أن أزيرا 2021، تتوفر ب 3 طرازات سمارات، وMED، وبريميوم، وتتميز بتصميم مطور، ومقصورتها الفاخرة وتجهيزاتها وتقنياتها المتطورة، وتم تزويدها بشاشة مرقبة الزاوية العمياء ، وجهاز التحكم في الطقس بشاشة اللمس، وزودت المقصورة الداخلية بشاشة مقاس 12.3 بوصة ونظام ملاحة AVN مطور يتميز بشاشة LCD عالية الدقة، ويتوفر في سيارة هيونداي أزيرا 2021 أزيرا , تقنية التحكم الإلكتروني في الآلية الداخلية لنقل السرعات SBW، مع الشحن اللاسلكي من وحدة تحكم أرضية أنيقة.
محركات سيارة أزيرا 2021
وتتوفر أزيرا 2021 بخيارين للمحرك حيث يمكن للعملاء اختيار محرك التدفق الذكي Smart Stream Gasoline 2.5 GDI الذي يعتمد على الحقن المباشر للوقود، أو محرك 3.5 Gasoline MPI المعتمد على نظام حقن الوقود المتعدد النقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيونداي تكشف تفاصيل الجيل الجديد من أزيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.