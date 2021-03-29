هيونداي تكشف تفاصيل الجيل الجديد من أزيرا

كشفت هيونداي عن تفاصيل الجيل القادم من سيارات أزيرا، والذي سيُطلق عليه اسم GN7، ووفقاً للشركة، فإنها تعمل على تطوير الجيل السابع من السيارة التي ستطلق رسميا عام 2022.

هيونداي أزيرا 2022 منافس قوي في فئة السيدان الكبيرة

هيونداي تُخطط لتقليل الفارق بين أزيرا وبين G80من علامة جينيسيس شريكتها السابقة، وستنافس سيارتا سوناتا وكيا K5 في فئة السيدان متوسطة الحجم، في حين ستصل هيونداي أزيرا وكيا K9 للتنافس في فئة السيدان الكبيرة.

مواصفات أزيرا 2021

يشار إلى أن أزيرا 2021، تتوفر ب 3 طرازات سمارات، وMED، وبريميوم، وتتميز بتصميم مطور، ومقصورتها الفاخرة وتجهيزاتها وتقنياتها المتطورة، وتم تزويدها بشاشة مرقبة الزاوية العمياء ، وجهاز التحكم في الطقس بشاشة اللمس، وزودت المقصورة الداخلية بشاشة مقاس 12.3 بوصة ونظام ملاحة AVN مطور يتميز بشاشة LCD عالية الدقة، ويتوفر في سيارة هيونداي أزيرا 2021 أزيرا , تقنية التحكم الإلكتروني في الآلية الداخلية لنقل السرعات SBW، مع الشحن اللاسلكي من وحدة تحكم أرضية أنيقة.

محركات سيارة أزيرا 2021

وتتوفر أزيرا 2021 بخيارين للمحرك حيث يمكن للعملاء اختيار محرك التدفق الذكي Smart Stream Gasoline 2.5 GDI الذي يعتمد على الحقن المباشر للوقود، أو محرك 3.5 Gasoline MPI المعتمد على نظام حقن الوقود المتعدد النقاط.