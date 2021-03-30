فورد تكشف عن سيارتها الفاخرة الجديدة  كليا إيكواتور

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الثلاثاء,30 آذار (مارس) 2021 - 19:13
كشفت شركة فورد بشكل رسمي، عن سيارتها الجديدة كليا "إيكواتور" وهي من السياراتSUV الفاخرة، وتأتي السيارة بثلاثة صفوف من المقاعد.
سيارة جديدة كليا من فورد
ووفقا لما أعلنته الشركة فإن سيارة إيكواتور تعمل بمحرك بنزين سعة 2000 سى سى توربو بقوة 221 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض 6 سرعات دفع امامى، وهناك خيار دفع رباعي .
مقصورة فورد إيكواتور
ومن الداخل تم تزويد السيارة بـ 6 مقاعد قابلة للتعديل كهربائيا، ولوحة عدادات مقاس 12.3 بوصة، مع شاشة لمسية مقاس 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه على لوحة قيادة السيارة، والسيارة مزودة أيضا بفتحة سقف بانورامية.
فورد Explorer King Ranch
تجدر الإشارة هنا إلى أن فورد كانت قد أعلنت عن نسخة جديدة من سيارات Explorer رباعية الدفع، Explorer King Ranch ، وقالت الشركة إن مقصورة سيارة Explorer الجديدة تختلف بشكل كبير عن النسخ المطروحة في الأسواق حاليا، إذ تتجلى فيها ملامح الفخامة من خلال الجلد البني الفاخر الذي تكتسي به المقاعد والأبواب والعناصر المصنوعة من الخشب والكروم، كما أتت السيارة بواجهة قيادة مميزة بشاشة لمسية مقاس 10 بوصات، ونظام صوتيات يعتمد على 14 مكبرا، وستعمل بمحرك بنزين توربيني بست أسطوانات، سعته 3.0 ليتر، وعزم يعادل 370 حصانا، وبعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات، إضافة إلى نظامي دفع أمامي وخلفي.
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