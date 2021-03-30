سعر هيونداي كونا في السعودية السيارة الكهربائية المحافظة على البيئة

سعر هيونداي كونا في السعودية ، Hyundai Kona هي من السيارات الكروس أوفر بها خمس أبواب والتي تنتجها الشركة الكورية هيونداي وهي تعتبر من سيارات الدفع الرباعي، تم أنشاء أول خط إنتاج من سيارات كونا عام 2017 في سيول، وتعد هيونداي كونا من السيارات التي تعمل بالكهرباء لتكون كونا من السيارات التي الكهربائية النظيفة التي تحافظ على البيئة مع توفير الوقود، نحن هنا بصدد مناقشة سعر سيارة Hyundai Kona في السعودية مع ذكر أهم المواصفات المميزة للسيارة في خلال السطور القادمة.

محرك السيارة كهربائي. قوة الحصان 201 حصان. قوة العزم 395 نيوتن/ متر. سعة البطارية 64 ك وات/ ساعة. مدة شحن السيارة المنزلي 6 ساعات و10 دقائق. الشحن بقوة 50 وات 57 دقيق. الشحن بقوة 100 وات 54 دقيقة. كاميرا خلفية متعددة الزوايا. نظام مانع السرقة. المكابح اليدوية تعمل بالكهرباء. ثبات السيارة عند زيادة السرعة. مستعرات للضوء والمطر. شاشة لعرض المعلومات قياس 7 بوصة تعمل باللمس. المقاعد الأمامية كهربائية. المكيف أتوماتيك. مصابيح ليد أمامية وخلفية. زجاج السيارة يعمل على عزل الحرارة. المقاعد الخلفية رياضية. طول السيارة 4.180 ملن. عرض السيارة 1.800 ملم. أرتفاع السيارة 1.570 ملم. وزن السيارة 1.685 ملم. قياس قاعدة العجلات 2.600 ملم. أرتفاع السيارة عن الأرض 158 ملم. سعة الحقيبة الخلفية 322 لتر.

مواصفات سيارة Hyundai Kona

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سعر هيونداي كونا في السعودية

تختلف أسعار سيارات كونا في السعودية بأختلاف مواصفات ومميزات كل فئة::

هيونداي كونا 2021 2.0L GLS بسعر 72.875 ريال سعودي.

هيونداي كونا 2021 2.0L GLS Smart بسعر 76.890 ريال سعودي.

هيونداي كونا 2021 2.0L GLS Comfort Red Pack بسعر 84.590 ريال سعودي.

هيونداي كونا 2021 2.0L GLS Comfort Lime Pack بسعر 84.590 ريال سعودي.

هيونداي كونا 2021 2.0L GLS Comfort بسعر 84.590 ريال سعودي.

هيونداي كونا 2021 2.0L GLS Premium بسعر 90.090 ريال سعودي.

هيونداي كونا 2021 2.0L GLS Premium Sunroof بسعر 95.700 ريال سعودي.

هيونداي كونا 2021 1.6L T-GDI GLS Premium AWD بسعر 101.860 ريال سعودي.

هيونداي كونا 2021 1.6L T-GDI GLS Premium Sunroof AWD بسعر 102.190 ريال سعودي.