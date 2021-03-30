أحدث عروض سيارة شانجان cs95 رويل دبل الجديدة 2021 بالمواصفات والاسعار

أحدث عروض سيارة شانجان cs95 رويل دبل الجديدة 2021 التي أطلقها وكيل سيارات شانجان وأصبحت الآن متوفرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وفي كافة أسواق ومعارض السعودية حيث أن تعد شانجان cs95 رويل دبل في السعودية 2021 منأحدث الطرازات ومتوفرة بثلاث موديلات متنوعة منها البلاتينيوم والكلاسيك ولأن طرحت الإصدار الجديد منها رويال، وجاء مصممة بتصميم فريد ومميز وبالكثير من التقنيات الحديثة التي تدعمها السيارة من صمام أمام وتبيه التصادم والتحذيرات للخروج عن المسار، ويتساءل الكثير من مواطنين السعودية والمقيمين بها عن أبرز عروض شانجان cs95 رويل دبل في السعودية 2021 وهذا من نستعرضه لكم اليوم. عروض شانجان cs95 رويل دبل في السعودية 2021

أصبحت سيارات شانجان cs95 الأن متوفرة في كافة صالات عرض وكيل شانجان حيث أنها تنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات بالنسبة لتزويدها لنوع دفع العجلات رباعي الأبعاد، حيث أن تمكنت الشركة المصنعة لها من أن تثبت قدرتها في أن تطور من السيارات لتصل لهذه التجهيزات المتميزة التي تجعل منها سيارة قوية ومتميزة حيث أنها تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التي يفضله فئة كبيرة من الأشخاص بشكل عام ولكن تجذب لها الشباب ومحبين الرياضة بشكل خاص، فهي تملك موصفات كثيرة ومزايا متعددة سواء للتصميم الداخلي والخارجي لها وتصاميم الأمان، حتى تمتع من يقودها بالشعور بالراحة والرفاهية للسير بها لمسافات وساعات طويلة للغاية دون أن يشعر بالتعب أو الملل من القيادة. أصبحتالأن متوفرة في كافة صالات عرض وكيل شانجان حيث أنها تنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات بالنسبة لتزويدها لنوع دفع العجلات رباعي الأبعاد، حيث أن تمكنت الشركة المصنعة لها من أن تثبت قدرتها في أن تطور من السيارات لتصل لهذه التجهيزات المتميزة التي تجعل منها سيارة قوية ومتميزة حيث أنها تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التي يفضله فئة كبيرة من الأشخاص بشكل عام ولكن تجذب لها الشباب ومحبين الرياضة بشكل خاص، فهي تملك موصفات كثيرة ومزايا متعددة سواء للتصميم الداخلي والخارجي لها وتصاميم الأمان، حتى تمتع من يقودها بالشعور بالراحة والرفاهية للسير بها لمسافات وساعات طويلة للغاية دون أن يشعر بالتعب أو الملل من القيادة. سعر ومواصفات شانجان cs95 رويل دبل في السعودية 2021 تضمن سيارة شانجان cs95 محرك بسعة 2.0 لتر تيربو، وأيضاً تتميز بناقل أوتوماتيك يحمل 6 سرعات.

محرك بسعة 2.0 لتر تيربو، وأيضاً تتميز بناقل أوتوماتيك يحمل 6 سرعات. تتمتع السيارة بمقاعد مصممة من أجود أنواع الجلد فضلاً عن الذاكرة الموجودة لمقعد السائق، ومزودة بنظام جديد للتحذير عند

الخروج عن المسار وتحذير عند الاصطدام من الأمان.

السيارة مزودة 4 كاميرات لكشف كافة اتجاهات الطريق.

أما بالنسبة للسعر فقد تم إطلاقها في المملكة بسعر يبدأ من 90,900 ريال سعودي للطراز الأساسي أو الفل رويال كامل بسعر 108,900 ريال، أما سعر نصف فل بلاتينيوم جاء بسعر 98,900 ريال. اقوي كريم أساس خافي للعيوب ويوحد لون البشرة طبيعي بدون أي مواد كميائية

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