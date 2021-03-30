وصول كيا سورينتو 2021 فل كامل الجديدة كلياً بمزايا رائعة وسعر مميز من الوكيل

وصول كيا سورينتو 2021 فل كامل الجديدة كلياً بمزايا رائعة وسعر مميز، طرحت شركة كيا الموديل الجديد من كيا سورينتو فئة الفل الكامل بمواصفات رائعة وسعر تنافسي في السعودية، وتُقدم كيا موتورز عدة فئات هذا العام ورغم تنوعها إلا أنها تتفق في الجودة الرائعة لشركة هي الأقوى في كوريا الجنوبية، ومن بين تلك الفئات كيا بيكانتو وكيا سبورتاج وكيا تيلورايد وكيا سبكترا وكيا سورينتو، والأخيرة هي حديثنا اليوم بمزاياها الرائعة من حيث المُحرك الذي لا جدال عليه بالإضافة إلى المواصفات الداخلية والخارجية لسيارة عائلية رياضية، عائلية لأنها تتميز بثلاثة صفوف للمقاعد ومتسعة جداً من الداخل، ورياضية لما تتمتع به من شبك باللون الأسود ومظهر رياضي مميز، لذا فسوف نتحدث بشكل تفصيلي عن مواصفات سيارة كيا سورينتو 2021 وسعرها في السعودية.

سعر ومواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة كلياً

سيارة كيا سورينتو الموديل الجديد فئة الفل الكامل التي شهدت تغيرات ملموسة من حيث الشكل والمواصفات، وبمجرد مرورك بجانب السيارة ستعلم أنها تغيرت 180 درجة من الخارج والداخل لتصبح أفضل وأكثر تميزاً، مُحرك السيارة 6 سلندر 3500 سي سي بقوة 272 حصان، قير أوتوماتيك بثمانية سرعات ونظام الدفع رباعي، جنوط السيارة من الألومنيوم المُكحل مقاس 19 إنش، أما عن صرفية الوقود فإن اللتر الواحد من السيارة يمنحك إمكانية المشي حتى 11.3 كيلو متر بتقييم جيد ونوع الوقود هو بنزين 91.

المواصفات الخارجية للسيارة

تتميز كيا سورينتو فئة الفل كامل في الوجهة الأمامية بإضاءات جميعها LED مع كشافات ضباب أمامية وإضاءة LED نهارية، بالاضافة إلى كاميرا أمامية من أصل أربعة كاميرات مُحيطية تُعطيك رؤية 360 درجة، كما أن هناك أربعة حساسات أمامية وكاميرا في سقف السيارة؛ لتُحافظ على البقاء داخل المسار والتنبيه قبل الخروج من المسار، مع تطعيمات م الكروم في أسفل الأبواب وحول النوافذ وجميع المقابض كذلك من الكروم، مرأة السيارة كهربائية مع إشارة LED وكاميرا وإمكانية الطي والنقاط العمياء كذلك.

أما عن خلفية كيا سورينتو الجديدة فهي تتمتع بإضاءة FULL LED مع كشاف ضباب خلفي و4 حساسات وكاميرا خلفية، الشنطة كهربائية بمساحة تخزين صغيرة مع إمكانية طي مقاعد الصف الثالث يدوياً وإضاءة LED داخلية خاصة بالشنطة ومقاعد الصف الثالث، وصلت كيا سورينتو إلى السعودية منذ أيام وتتوفر بسعر 179 ألف 455 ريال شاملة ضريبة القيمة المُضافة، وذلك مع ضمان خمس سنوات أو 100 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

مزايا كيا سورينتو فل كامل من الداخل

تتميز سيارة كيا سورينتو الموديل الجديد من الداخل تبدأ بمقاعد من الجلد الفاخر باللون البيج، مع إمكانية طي مقاعد الصف الثاني كهربائياً وإمكانية مقاعد الإيزوفيكس بتثبيت مقاعد الأطفال، بالإضافة إلى أن كافة نوافذ السيارة التحكم فيها AUTO بلمسة واحدة مع مانع للاهتزاز، كما أن هناك إمكانية التحكم في التكييف عبر الأبواب في مقاعد الصف الثالث، مع فتحة سقف بانورامية مميزة وستائر جانبية يتم التحكم فيها يدوياً، بالاضافة إلى فتحات تكييف خلفية ومنفذ USB و12 فولت وإضاءة خلفية LED لمقاعد الصف الثاني.

أما مقعد الصف الأول في كيا سورينتو الجديدة فأبرز مزاياه أن مقعد السائق والراكب يمكنك التحكم في أوضاعه كهربائياً، كما أن مقود السيارة مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في عداد الرحلات ومثبت السرعة والنظام الصوتي بحركة تلسكوبية، مع شاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 10 إنش تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما أن التحكم في التكييف مُنفصل بين السائق والراكب مع التبريد والتسخين لمقاعد الصف الأول وشاحن لاسلكي و ثلاثة منافذ USB.