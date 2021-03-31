ماهي أفضل سيارة عائلية رخيصة، هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن ماهي أفضل سيارة عائلية رخيصة سواء على الأنترنت، أو في معارض السيارات، وذلك يحدث لأن العائلات تكون كبيرة، والسيارات العادية لا تناسب الاستخدام.

ماهي أفضل سيارة عائلية رخيصة

كما أن السيارات العائلية بها العديد من المزايا والاستخدامات، التي يمكنها أن تقوم بتسهيل الكثير من الأِعباء للعائلات الكبيرة.

ما هي السيارة العائلية

السيارات العائلية تكون أكبر من السيارات العادية، حيث أنها تتسع لعدد كبير من الأشخاص، من الممكن أن تتسع لخمسة أشخاص، وهناك سيارات تتسع لتسع أشخاص، بالشكل الذي يجعلهم جالسون في السيارة بكل أريحية، بالإضافة إلى وجود مكان في شنطة السيارة الذي يتسع الشنط الخاصة بهم وأمتعتهم، مع دخول وخروج الأفراد بشكل مريح لهم، فهناك الكثير من السيارات الرياضية تم تصنيفها من نوع السيارات العائلية، مثل سيارة نوع SUV، كما الحال مع السيارات من النوع CUV الكبيرة المدمجة.

مميزات السيارة العائلية

هناك الكثير من الأشخاص يلجؤون لشراء السيارات العائلية ويبحثون دائماً على ماهي أفضل سيارة عائلية رخيصة، وخصوصاً في دول الجزيرة العربية، مثل:

الإمارات.

المملكة العربية السعودية.

البحرين.

الكويت.

وهناك بعض من الدول الأوروبية التي تقوم بشراء السيارات العائلية، وحسب إحصائية فقد لُوحظ أن المبيعات الخاصة بالسيارات العائلية، قد زادت نسبتها كثيراً عن السنوات الفائتة، ومن المميزات التي تجعل العديد من الأشخاص يحبون اقتناء تلك السيارة، ما يلي:

تتميز السيارة العائلية بالأمان عن السيارات الأخرى، حيث أن الفرامل بها تعمل أفضل من الفرامل في السيارات العادية، مثل الهاتش باك والسيدان، كما أن الرؤية بالنسبة للسائق أثناء الطريق تكون واضحة تماماً.

تتسم السيارات العائلية بكثرة أماكن التخزين بها، في التابلو، وتجد أدراج تم إخفاؤها بطرق ذكية، والأبواب، والصالون، وما إلى ذلك.

شنطة السيارة كبيرة جداً، حيث أنه تكفي جميع أغراض العائلة.

هناك الكثير من المقاعد في السيارة العائلية حتى تكفي جميع أفراد العائلة، فهناك سيارات بها خمسة مقاعد، وتجد سيارات أخرى بها سبعة مقاعد.

هناك الكثير من وسائل الراحة والترفيه في السيارات العائلية، وخصوصاً المقاعد الخلفية، حيث أنك تجد التهوية الممتازة للمقاعد الخلفية، وهناك شاشات مخصصة لها، كما أنها مزودة بأقراص DVD، وقد تجد في بعض السيارات العائلية سماعات رأٍية لاسلكية.

أهم ما يميز السيارة العائليةماهي أفضل سيارة عائلية رخيصة

بعد أن عرفنا ما هي السيارة العائلية، وما هي المميزات التي تجعلك تفكر كثيراً في اقتناء السيارة العائلية، دعنا نتعرف على ماهي أفضل سيارة عائلية رخيصة، ومن أمثلة هذه السيارات ما يلي:

السيارة العائلية أودي Q5، هذا النوع من السيارات يتميز بالجاذبية والأناقة، كما أن تصميمه الداخلي والخارجي ممتاز.

السيارة العائلية BMW X3.2 الوحش الألماني، فهي سيارة تصميمها الداخلي واسع جداً، ونظام الفرامل بها يعمل بشكل رائع، كما أن اتزانها على الطريق ممتاز ومختلف تماماً عن أي سيارة أخرى، بالإضافة إلى أنها مزودة بمثبت للسرعة.

السيارة العائلية جاكوار إف بيس، وهى من ضمن سيارات SUV وحجمها كبير جداً، وجودتها عالية وممتازة.

السيارة العائلية لاندروفر ديسكفري سبورت، من المميزات التي يجعل الكثير يقتنيها، أنها دفع رباعي، كما أن لها شكل رائع، وتصمميها الداخلي ممتاز.

السيارة العائلية دودج دورانجو فهي من السيارات الرائعة، حيث أن الأداء الخاص بها عالي جداً، وقوة المحرك الخاص بها 475 حصان.

السيارة العائلية فولفو V90 كروس كانتري، فهي تعتبر من أفخم وأرقى السيارات العائلية.

السيارة العائلية سكودا كودياك، فهي تتميز بأنها ضمن سيارات SUV، بالإضافة إلى أن تصميمها الداخلي يتسع إلى 7 أفراد من العائلة، كما أن محركها قوته 150 حصان.