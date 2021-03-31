فيديو تويوتا تستعد لطرح سيارة Yaris Cross

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,31 آذار (مارس) 2021 - 16:26
تستعد شركة تويوتا اليابانية لإطلاق نماذج معدلة من سيارات Yaris Cross ، حيث تطور معامل تويوتا في أوروبا حاليا نموذجين من السيارات، النموذج الأول Yaris Cross Adevnture سيحصل على تعديلات خارجية مقارنة بسيارات Yaris الحالية.
تويوتا ستطرح نموذجين معدلين من Yaris Cross
ووفقا للتقارير سيأتي نموذج Adevnture بألوان سقف مختلفة عن ألوان الهيكل الأساسي، وستزود مؤخرة السقف بجنح هوائي صغير، كما ستضاف إطارات بلاستيكية على محيط الهيكل وحجرات العجلات وممتصات الصدمات لحماية السيارة، وستجهز بأنظمة تعليق معدلة وعجلات بمقاس 18 إنشا.
Yaris Cross Premier Edition
أما النموذج الثاني فهو نموذج Premier Edition وسيأتي بتعديلات Adevntureلكنه سيزود بمقاعد جلدية مريحة، وأنظمة للتحكم بباب صندوق الأمتعة وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة تدفئة المقاعد عن بعد، فضلا عن شاشات أكثر تطورا لواجهة القيادة.
محرك النماذج الجديدة من تويوتا ياريس
وقالت وكالة روسيا اليوم إن تويوتا ستطرح النماذج الجديدة بمحرك بنزين اقتصادي بسعة 1.5 ليتر يولد عزما يعادل 116 حصانا، وسيعمل معه محرك كهربائي صغير بعزم 6 أحصنة تقريبا يساعد على دفع السيارة على السرعات الصغيرة لترشيد استهلاك الوقود.
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