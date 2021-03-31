وصول تويوتا هايلاندر GLE الاقتصادية الجديدة سيارة دفع رباعي هايبرد بسعر ممتاز

وصل الموديل الجديد من سيارة تويوتا هايلاندر GLE الاقتصادية المميزة إلى المملكة، التي تأتي بمحرك هايبرد هجين دفع رباعي بمجموع 240 حصان، هايلاندر الجديدة فئة جي ال ايه ذو مزايا متعددة فهي سيارة هايبرد كروس أوفر ذات سبعة مقاعد، كما أنها متسعة من الداخل واقتصادية في استهلاك البنزين، وهي تعد الخيار الأول لمن يبحث عن سيارة عائلية من حيث الحجم ورياضية من حيث الشكل الأمامي، وتعتبر إحدى أفضل السيارات الهجينة الاقتصادية التي طرحتها علامة تويوتا الغنية عن التعريف كما أن نظام الدفع بها رباعي، لذا دعونا نتعرف بشكل أكثر تفصيلاً عن مواصفات تويوتا هايلاندر جي ال إيه وسعرها بعد وصولها إلى السعودية.

سعر ومواصفات تويوتا هايلاندر GLE هايبرد الجديدة

تُعد تويوتا هايلاندر فئة GLE النص فل أحد السيارات الجديدة بالأسواق السعودية رغم انتشارها في أمريكا منذ سنوات، وسيارة الكروس أوفر العائلية لعام 2021 هي الوحيدة في فئتها التي تتوفر بمُحرك هجين اقتصادي، مع العلم أنها تتوفر بمُحركات 6 سلندر بالسوق الأمريكي، وتتنافس السيارة مع مازدا 69 وشيفروليه ترافيرس وجيمس أكاديا وفورد إكسبلور ودودج دورانجو وكيا تيلورايد، ولكن تختلف صرفية وقود هايلاندر فهي أقل حيث تتميز هايلاندر بأنها إحدى السيارات الاقتصادية المميزة.

وإذا نظرنا إلى مواصفات المحرك فسنجد أن تويوتا هايلاندر فئة GLE الهجينة تتميز بمُحرك هجين 2500 سي سي 4 سلندر، يعطي قوة 240 حصان تقريباً عند جمع البطارية مع المُحرك، قير السيارة أوتوماتيك بنظام CVT دفع رباعي، جنوط مُكحلة على عكس الفئة الأقل تأتي بجنوط عادية، مقاس الجنط 18 إنش ومقاس الكافر 235 X 65، وعن صرفية الوقود فإن قدرة البنزين 20 كيلو متر بتقييم ممتاز + ونوع البنزين 91، ويبلغ سعر تويوتا هايلاندر جي ال إيه في السعودية 151 ألف و800 ريال وهو سعر مقبول جداً مُقارنة بالمنافسين.

مواصفات تويوتا هايلاندر جي ال إيه الداخلية والخارجية

رغم أن السيارة بتجهيزات النص فل إلا أن علامة تويوتا قد أبدعت هذه المرة، حيث تتميز تويوتا هايلاندر GLE الهجينة من الخارج بفتحة سقف بانورامية لم تتواجد في الفئة الأقل، وعن وجهة السيارة فتتميز بإضاءات LED أمامية بالكامل ضوء عالي ومنخفض مع كشافات ضباب ، بالاضافة إلى إشارات على المرأة وتطعيمات كروم على نوافذ السيارة، كما أن السيارة مزودة بجناح خلفي وإضاءات LED خلفية وعدد 4 حساسات خلفية، وكذلك شنطة خلفية كهربائية بمساحة ممتازة مع إمكانية طي مقاعد الصف الثالث.

يتميز الموديل الجديد من تويوتا هايلاندر جي ال إيه بإمكانية الدخول الذكي لجميع الأبواب، بالاضافة إلى زجاج كهربائي أوتوماتيكي لجميع صفوف المقاعد الثلاثة، وتتميز أيضا بمقاعد قماشة فاخرة مع ستائر جانبية بالصف الوسطي والأخير وإنارات في الصفوف الثلاثة، مع تحكم في التكييف الخلفي ومنافذ طاقة ومسند وسطي، كرسي السائق كهربائي والمقود مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي مع التنبيه في حالة الخروج عن المسار ومُثبت سرعة، تويوتا هايلاندر GLE الجديدة مزودة بشاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما أن المرأة الجانبية كهربائية بها خاصية الطي والتسخين.