صور لكزس تكشف رسميا عن سيارتها الكهربائية LF-Z

كشفت لكزس عن سيارتها الكهربائية الاختبارية الجديدة التي أطلقت عليها اسمLF-Z ، والتي تمهد لمستقبل لكزس في التصميم والأداء والتقنيات المتطورة في السنوات القادمة، وتنوي لكزس طرح الموديل الإنتاجي للسيارة عام 2025 ضمن 10 موديلات أخرى هجينة وكهربائية.

منصة كهربائية جديدة كليا

ووفقا لما أعلنته الشركة اليابانية رسميا، فإن السيارة الاختبارية تعتمد على منصة كهربائية جديدة كلياً، مع استخدام تقنية Direct4 للدفع الرباعي، والتي تستفيد من سرعة استجابة المحرك الكهربائي للتحكم في عجلات السيارة بحرية والتنقل بين الدفع الأمامي والخلفي والكلي حسب الحاجة.

تصميم سيارة لكزس LF-Z

لكزس أخرجت السيارة بتميم فريد يجمع بين الكوبيه والكروس أوفر، مع تطوير تصميم الشبك الأمامي وإغلاقه، وأهم ما يميز مقصورة السيارة هو تصميمها الرياضي ومقود U الجديد، وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وأحدث أنظمة التوجيه الذاتي.