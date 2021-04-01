فيديو نيسان تستعرض نماذجها الجديدة من سيارات  Patrol

استعرضت شركة نيسان اليابانية، فيديوهات ترويجية للنماذج الجديدة من سيارات Patrol رباعية الدفع الشهيرة، وحصلت النسخ المعدلة باترول نيسمو 2021، على تغيير في التصميم الخارجي مقارنة بنماذج باترول الحالية، فجاءت بشبك أمامي كبير، وتغيرت فيها أشرطة الإضاءة الداخلية في المصابيح، وتبدلت أشكال ممتصات الصدمات لتضاف إليها خطوط مميزة.

تعديلات في تصميم سيارات Patrol

وحصلت السيارات على ملامح رياضية، فيما جهزت مقصورتها الرئيسية بمقاعد جلدية مميزة يتداخل فيها اللون الأحمر مع الألوان الأساسية للفرش، كما أضيفت إليها تقنيات إضافية لعزل الأصوات الخارجية، وجهزت واجهة القيادة بشاشتين، إحداهما للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة، وأخرى لمراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات والتحكم بأنظمة التكييف والقيادة.

باترول نيسمو 2021 مثال للأداء المتفوق والفخامة

من جانبه قال قال تييري صباغ، المدير التنفيذي لـ نيسان الشرق الأوسط: منذ أن أطلقنا علامة نيسمو التجارية، حرصنا على الإصغاء لعملائنا بهدف تلبية متطلباتهم المتغيرة، وعملنا بالتعاون مع فرقنا العالمية لتقديم نيسمو التي لا تقف عند تلبية احتياجات العملاء فحسب، بل ترتقي أيضاً بتجربة باترول المميزة نحو أفق جديد تماماً، ومع التحسينات الفريدة التي تم إدخالها على باترول نيسمو 2021، أصبحت السيارة مثالاً للأداء المتفوق والفخامة والرقي، وعزّزت من عروض باترول القوية واستراتيجية عملها الشاملة والتي تضمن بقاءنا متميزين في المنطقة.

نيسان باترول نيسمو مزودة بأحدث تقنيات التنقل الذكي

نيسان باترول نيسمو 2021 بنيت بالارتكاز على طراز باترول أل إي بلاتينوم سيتي بثماني أسطوانات، وزوّدت نيسان باترول نيسمو بأحدث تقنيات التنقل الذكي من نيسان بما فيها نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ومرآة الرؤية الخلفية الذكية، ومساعد الضوء العالي، وتتوفر بأربعة خيارات للون الخارجي وهي الأبيض والأسود والرمادي والفضي.