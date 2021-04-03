السعودية تنظم سباق إكستريم إي في العلا التاريخية

تنظم وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم السبت، أول سباق من سلسلة "إكستريم إي" سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في محافطة العلا، حيث تتنافس 9 فرق، عبر تنظيم أربع جولات تأهيلية تستغرق كل واحدة منها 15 دقيقة، وسيتأهل المتنافسون الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي الأول، بينما سيصل الخمسة الباقون إلى نصف النهائي الثاني في "السباق المجنونط وسيقام كلاهما غدا الأحد.

سباقات إكستريم إي تسلط الضوء على تقليل الانبعاثات

ونقلت تقارير صحفية عن الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قوله: إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا استضافة أول سباق من بطولة إكستريم إي، حيث نترقب جميعًا انطلاقة هذا الحدث، إن العلا تعد بحق موقعًا رائعًا، كما تشكل أيضًا خلفية مناسبة للمساعدة في زيادة الوعي حول تأثير تغير المناخ، وخاصة التصحّر.

وأضاف الأمير خالد قائلا: إننا نتطلع لكي نصبح رواداً عالميين في معالجة تغير المناخ، وكجزء من رؤية 2030، أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن عدد من المبادرات الطموحة والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 60%، وتتيح لنا سلسلة سباقات إكستريم إي تسليط الضوء على مثل هذا الموضوع المهم.

وزير الرياضة: فخورون باستضافة أول سباق إكستريم إي في العلا

من جانبه قال الأمير عبد العزيز الفيصل، وزير الرياضة في المملكة، في تصريح صحافي: نفخر جميعاً في المملكة باستضافة أول سباق إكستريم إي في محافظة العلا التاريخية، لنواصل رحلة جديدة في عالم سباق السيارات والمحركات، بعد أن نجحت المملكة في استضافة رالي داكار 2021 وفورمولا إي مؤخراً، إضافة إلى فورمولا 1 الذي سيقام نهاية العام، تزخر مملكتنا بمدن نابضة بالحياة، ومناظر طبيعية خلابة، ومزيج فريد من الثقافة والبيئة، وهو الأمر الذي ساهم في شغف المسؤولين في إكستريم إي بإقامة هذا الحدث في المملكة، وأصبح لدينا الطموح والرغبة أنفسهما في زيادة الوعي بتأثير تغير المناخ، بما يتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، واهتمام المملكة الكبير بالاستدامة البيئية والطاقة النظيفة والتطلع نحو المستقبل.

عمل جاد في ظروف غير مسبوقة

من جانبه قال أليخاندرو أغاغ المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسلة إكستريم إي: لقد حان الوقت لانطلاق هذا السباق، حيث يعتريني شعور بالغ بالفخر والحماسة، لقد تم بذل قدر هائل من العمل الجاد في ظروف غير مسبوقة وراء الكواليس، لضمان إطلاق سلسلة قوية من السباقات، وسنتابع مجموعة من أكبر الأسماء في رياضة السيارات، والتي ستخوض منافسات محتدمة وجهاً لوجه.

أبطال ونجوم مشاركين في إكستريم إي العلا

إلى هذا، يشارك في السباق أبطال 9 فرق عالمية يتنافسون بسيارة أوديسي 21، حيث يتألف كل فريق من سائق وسائقة، ويتضمن كل سباق لفتين، كما سيشارك في السباق تشكيلة من الأسماء البارزة على مستوى النجوم، حيث تتضمن الفرق أبطالاً سابقين وحاليين لـ«فورمولا 1»، كالبريطاني لويس هاميلتون والألماني نيكو روزبرغ، بالإضافة إلى مشاركة السائق العالمي جينسون باتون، وبطل رالي داكار الإسباني كارلوس ساينز، وجيمي تشادويك، وسيباستيان لوب، وكارلوس ساينز.

سلسلة سباقات إكستريم إي

وإكستريم إي دوت الخليج سلسلة سباقات جديدة تتنافس فيها سيارات كهربائية، في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية، سعياً إلى مستقبل أفضل لكوكب الأرض، كما سيقام موسم 2021 الافتتاحي في 5 مناطق مختلفة، عبر 4 قارات، حيث تم اختيار كل وجهة لتسليط الضوء على قضية بيئية مختلفة، وذلك في كل من: السعودية العلا، وداكار - السنغال، وجرينلاند، والأمازون - البرازيل، وباتاغونيا - الأرجنتين.