المرور السعودي يوضح مواصفات التظليل المسموح به في السيارات

ردت إدارة المرور السعودي العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، على استفسار أحد المتابعين، الذي سأل عن مواصفات التظليل المسموح به في السيارات في المملكة العربية السعودية.

درجة التظليل المسموح والسيارات المسموح تظليلها في السعودية

• التظليل يجب أن يكون شفافاً لا يحجب الرؤية.

• أن لا يكون عاكساً للصورة على هيئة مرآة

• لا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من الشفافية.

• يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة، التي لا تلحق ضرراً بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

الأجزاء المسموح بتظليلها في السيارات في السعودية

وأضافت إدارة المرور السعودية شارحة الأجزاء المسموح بتظليلها في السيارات داخل المملكة، وقالت إنه يسمح بوضع تظليل شفاف يسمح برؤية من بداخل السيارة بالدرجة المتعارف عليها محلياً بـزيرو تو 02، على أن يقتصر التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط، فلا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة في جميع الحالات.

ولأن لكل قاعدة استثناء، فإن هناك إمكانية وضع التظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق في الحالات المرضية الخاصة التي لها شروط خاصة.

السيارات الغير مسموح بتظليلها