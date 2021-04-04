بورشه تستعد لطرح سيارتها 911 جي.تي 3 طراز 2022

تستعد شركة بورشه ووكلائها حول العالم، لعرض واستقبال أحدث أجيال السيارة الرياضية الفارهة بورشه911 جي.تي 3 طراز 2022، حيث أتاحت الشركة الألمانية إمكانية الدخول لحجز واختيار المواصفات الخاصة بالسيارات المطلوبة من قبل العملاء.

ووفقا لما أعلنته بورشه وهي واحدة من الشركات المنضوية تحت مجموعة فولكس فاغن، فإن سيارتها الجديدة تتمتع بقوة إضافية بفضل محركها القوي سعة 4 لترات، بقوة 502 حصان وعزم شدته 346 رطلاً لكل قدم مكعب.

سعر النموذج القياسي من بورشة 911 جي.تي3

وتتيح الشركة للعملاء إمكانية اختيار وانتقاء المواصفات حسب رغبتهم، لكن وبشكل مبدئي، فإن النموذج القياسي للفئة الأولى من بورشة 911 جي.تي3، يبلغ سعره 162 ألفاً و450 دولارا، ويمكن أن يزيد الثمن ضعف هذا الرقم إذا ما اختار العميل إضافة المزيد من الإمكانيات والكماليات.

تحديد سعر بورشه جي.تي 3 وفقا للمواصفات المطلوبة

عملاء بورشه يمكنهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة، حتى يحددوا المواصفات الدقيقة الخاصة بهم في السيارة ما داموا قادرين على تحمل ثمنها، ويشار هنا رغم أن بورشه 911 جي.تي3 دوت الخليج الأحدث من صناعة الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية، إلا أنها ليست الأغلى بين سيارات عائلة بورشه 911 لعام 2022 حيث يبدأ سعر السيارة بورشه 911 تربو وبورشه911 تربو إس والسيارات المكشوفة من هذا الطراز من 175 ألف دولاراً ويصل إلى 221 ألف دولاراً، وأرخص سيارة في العائلة دوت الخليج بورشه 911 كاريرا التي يبدأ سعرها من 102 ألف دولاراً.