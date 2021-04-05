وصول أول لاند روفر ديفندر اكس 2021 إلى السعودية سيارة Suv بمزايا رائعة وسعر مميز

وصول أول سيارة لاند روفر ديفندر اكس 2021 باب واحد إلى السعودية بمزايا رائعة وسعر مميز، وصلت منذ أيام قليلة أفخم سيارة Suv باب واحد للعام الحالي 2021 وهي لاند روفر ديفندر X، حيث أن هناك ذوق خاص يبحث عنه فئة كبيرة من عشاق السيارات من الشباب وخاصة المُغامرين منهم وهي سيارات الصحاري، وها قد وصلت أسطورة الصحراء المنتظرة باللون النحاسي المتميز التي يمُكنك رفعها عن الأرض ثلاثة درجات، حيث تستغرق السيارة 6 ثواني فقط للتسارع من صفر إلى 100 كم، لذا سنستعرض الكثير من المزايا حول لاند روفر ديفندر اكس 2021 والتي تجعلها الخيار الأفضل للكثير من الشباب، كما سوف نوضح السعر الذي طرحت به السيارة مؤخراً في السعودية.

سعر ومواصفات لاند روفر ديفندر اكس 2021

من المتوقع أن تحتل لاند روفر ديفندر X مركز متقدم إن لم يكن الأول في أكثر السيارات فخامة حتى الآن في 2021، فهي أفخم سيارة ذو باب واحد لأول مرة في فئة ديفندر اكس المميزة من لاند روفر، وهي مزودة بمُحرك 6 سلندر بقوة 400 حصان مع عزم يصل إلى 550 نيوتن.متر، كما تتميز ديفندر X الجديدة سواء كانت فئة 90 أو 110 بجنوط حجم 22 باللون الأسود مطبوع عليها كلمة ديفندر، كما أن الكليبرات باللون الأحمر مما يُميزها عن فئة ال X ذو الأربعة أبواب.

تتميز ديفندر اكس 2021 أيضا بتكحيلات أعلى الجنوط باللون الأسود وغطاء في وسط الوجهة باللون الأسود كذلك، مع شبك صغير و إكصدام أمامي باللون النحاسي وإضاءات وكشافات ضباب LED، سقف السيارة باللون الأسود مع إصطبات في الخلف مُكحلة باللون الأسود تختلف عن لون إصطبات الديفندر العادي، بالاضافة إلى إكصدام خلفي نحاسي به مخارج هوك، وبحُكم أن السيارة ذو باب واحد فإن المساحة الداخلية صغيرة ولكنها تحتوي على إضاءات ومنافذ طاقة مع إمكانية الرفع والخفض الهيدروليكي، ويبلغ سعر سيارة لاند روفر ديفندر اكس 2021 في السعودية حوالي 307 ألف ريال سعودي.

المواصفات الداخلية لديفندر X الجديدة

تأتي ديفندر اكس التي صُنفت بأنها أفخم جيب باب واحد على الإطلاق بمقاعد جلدية مع لون مزيج بين الجملي والأسود، السيارة مزودة ببروجيكتور مع حساس في الباب يعمل في حالة مرور سيارة أُخرى أثناء فتح الباب، كما أنها مزودة بمرآة كهربائية ومقاعد كهربائية أمامية للسائق والراكب، ومن خلال ذر واحد في جانب مقعد السائق يتم طي الكرسي لتتمكن من الدخول إلى المقعد الخلفي بنجاح، مع سقف بانورامي رائع ومتميز يمنح لاند روفر اكس الجديدة فخامة أكثر وإيرباجات أمامية.

يتم تشغيل السيارة عبر ذر ذكي مع إمكانية التحكم عبر المقود المكسي بالجلد بالنظام الصوتي ومُثبت السرعة وشاشة ال RPM، السيارة مزودة أيضا بشاشة وسطية يمكن من خلالها رؤية الكاميرا المُحيطية 360 درجة 3D، وتدعم لاند روفر ديفندر اكس الجديدة نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع إضاءات داخلية مميزة LED، كما أن التحكم في التكييف كهربائي مع منافذ تكييف خلفية وإضاءات رائعة نهارية وليلية.