​​​​​​​GMC تكشف رسميا عن همر suv الكهربائية بالكامل

كشفت GMC عن نسخة همر suv الكهربائية بالكامل رسمياً، وتدمج همر اس يو في الكهربائية، بين المقصورة الفسيحة الفخمة، وأداء سيارات البيك آب مع لمسات مستوحاة من همر H2.

وستتاح سيارة همر بنسخ ذات ثلاثة محركات كهربائية، ونسخ أخرى بمحركين، مع قوة تتراوح بين 830 حصان و1,000 حصان، ما يجعل همر suv على قدم المساواة مع سيارات البيك أب الكبيرة التي تعمل بمحرك ديزل، وهو أمر مثير للإعجاب خاصة لكونها سيارة فاخرة.

مقصورة سيارة همر الفاخرة

وتسع مقصورة همر suv الجديدة لخمسة رُكاب، مع مساحة تخزين كبيرة خلف المقاعد، ونظام سوبر كروز المحسن، ووضع Crabwalk ذو التوجيه الرُباعي، وسيأتي الإصدار القياسي بجنوط مقاس 22 بوصة، مع توفر حزمة Extreme Off-Road والتي تستبدل الجنوط الكبيرة بجنوط مقاس 18 بوصة ملفوفة بإطارات مقاس 35 بوصة.

موعد إصدار النسخة الأولى من همر suv

ووفقا لما أعلنته الشركة فإن السيارة تأتي بمنصة Ultium من جنرال موتورز، مع نطاق يتراوح بين 400 إلى أكثر من 480 كم للشحنة الكاملة، وسيتم تدشين إصدار Edition 1 أولاً في أوائل 2023 بسعر يبدأ من 105,595 دولار، ويرتفع إلى 110,595 دولار مع حزمة Extreme Off-Road، ثم سيتبعه إصدار 3X في ربيع عام 2023، وسيتم الكشف عن إصدار EV2 ثنائية المحركات في ربيع 2024.