يسميه شهر التقسيط والخصومات إنه بنك الراجحي ويسمي شهر مارس بذلك بتقديمه أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان الراجحي أقساط أقل من 2000 ريال سعودي من خلال التأجير التقسيطي وسيكون من خلال شركة المجدوعي للسيارات شانجان الوكيل في المملكة العربية السعودية.

أفضل عروض تقسيط شانجان الراجحي أقساط أٌقل من 2000 ريال سعودي

يمكنك الحصول على تقسيط السيارات شانجان2021 من خلال نظام تأجير السيارات بتحويل الراتب، ويكون فيه النظام كالتالي: دفعة أولى%0 يعني بدون أي دفعة مقدمة، وعليك أن تسدد رسوم ادارية 0.50%، وستحصل على قسط شهري منخفض، وتكون نسبة الدفعة الأخيرة من الأقساط ثلاثين بالمائة، ومدة التقسيط على مدار ستين شهرًا، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 9.61%.

تقسيط شانجان الراجحي 2021 بتأجير السيارات بدون تحويل راتب

في هذا النظام يمكنك أن تسدد دفعة أولى تبدأ من%10 وستدفع رسوم ادارية 0.50%.. وعليك أن تقوم بسداد قسط شهري منخفض، و يمكنك أن تدفع الدفعة الأخيرة حتى %25، ويمكنك التقسيط على مدار مدة 60 شهر، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من11.44%.

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 9.61% 1,260 ريال 22,500 ريال

مثال على قسط شهري مقداره 1260 ريال سعودي شانجان 2021 بنك الراجحي

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 7,500 ريال 5 سنوات 11.44% 1,220 ريال 18,750 ريال

مثال على قسط شهري مقداره 1220 ريال سعودي شانجان 2021 بنك الراجحي

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 9.55% 1,509 ريال 27,000 ريال كيفية التقديم على عرض شانجان تقسيط الراجحي أقل من 2000 ريال سعودي كيفية التقديم على عرض شانجان تقسيط الراجحي أقل من 2000 ريال سعودي يمكنك القيام والتفضل بزيارة أقرب فرع إليك من فروع مصرف الراجحي او زيارة احدى معارض المجدوعي، أو يمكنك الاتصال على الرقم 8001241222، وتطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي، ويسري حتى تاريخ 31مارس 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق، وربما تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط، والمصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي وحاضل على موافقة الهيئة الشرعية في المملكة العربية السعودية.

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلفما هي الشروط المطلوب توافرها لـ شراء سيارة تقسيط بنك الراجحي بدون مقدم للسعوديين؟

أن يكون الحد الأدنى للراتب الخاص بك يبدأ من ألفين ريال سعودي.

الحد الأقصى للمتقدمين خمسة وستين عامًا.

عرض سعر السيارة.

كتابة نموذج الطلب.

تقديم صورة بطاقة الهوية سارية للمواطنين الحاملين للجنسية السعودية.

خطاب توظيف.

ما هي الشروط المطلوب توافرها لـ شراء سيارة تقسيط بنك الراجحي بدون مقدم لغير الحاملين للجنسية السعودية؟

أن يكون الحد الأدنى للدخل للمتقدمين العاملين ألفين ريال سعودي، أما العملاء المتقاعدين 1900 ريال سعودي.

أن يكون الحد الأقصى للعمر بالنسبة للعملاء العاملين لا يزيد عن خمسة وستين سنة عندما يستحق التمويل، وأما العملاء المتقاعدين فألا يزيد عن خمسة وستين سنة عند استحقاق التمويل.

ما هي الوثائق الخاصة بغير السعوديين حتى يحصلون على قرض سيارة من بنك الراجحي بدون مقدم؟

أن يقدم عرض السعر.

أن يقدم نموذج للطلب بعدما يقوم بتعبئته.

صورة من تأشيرة الإقامة بالنسبة للوافدين.

خطاب توظيف.

ما هي الوثائق الخاصة للمتقاعدين حتى يحصلون على قرض سيارة من بنك الراجحي بدون مقدم؟

أن يحصل على حد أدنى من راتبه 2000 ريال سعودي.

أن يقدم عرض السعر.

الحد الأقصى لسنه خمسة وستين سنة.

ان يقدم نموذج للطلب بعدما يقوم بتعبئته.

أن يكون معه صورة من تأشيرة الإقامة للوافدين.

وصورة من جواز سفره.

وخطاب توظيف متقاعدين.

ما هي شروط الحصول على سيارة تقسيط بدون مقدم بدون تحويل الراتب، وهل أنت مؤهل للتقدم بالطلب؟

العملاء الموجودين على رأس عملهم لا يقل راتبهم عن 2000 ريال سعودي.

العملاء المتقاعدين 1900 ريال سعودي.

وبالنسبة للحد الأقصى للعمر العملاء على رأس عملهم لا يتجاوز عمرهم ستين عامًا عند استحقاق الإيجار.

العملاء المتقاعدين لا يتجاوز عمرهم عن خمسة وستين عامًا عند استحقاق الإيجار.

ما هي الوثائق المطلوبة لشراء سيارة باستخدام خاصية تقسيط بدون مقدم في المملكة العربية السعودية ؟

عرض للسعر.

نموذج للطلب بعد تعبئته كاملًا حسب الأصول.

صورة من رخصة قيادة المتقدم.

صورة من بطاقة هوية سارية للمواطنين السعوديين.

صورة من تأشيرة الإقامة للوافدين.

خطاب توظيف للمتقدمين للطلب من العاملين.

إثبات حصولك على مصدر دخل للمقدمين للطلب من المتقاعدين.

كشف حساب بنكي لمن يرغب في شراء السيارة التقسيط بدون المقدم لآخر ستة أشهر، ويمكنك التقدم من خلال رابط تمويل الإيجار التمليكي للسيارات من بنك الراجحي.

ما هي أهم المميزات الخاصة بالتمويل الإيجاري التمليكي للسيارات من بنك الراجحي؟

1- يمكنك الحصول على تمويل حتى 2 مليون ريال سعودي من بنك الراجحي.

2- يمكنك الحصول على تمويل دون أن تقوم بسداد مقدم

3- يوفر مصرف الراجحي نحو أحد عشر معرض للسيارات منتشرة في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية.

4- هناك العديد من المجموعات الكبيرة من العروض الخاصة بالسيارات القسط والتقسيط بدون أي مشاكل أو عوائق فصالات مصرف الراجحي والسيارة والتمويل موجودة كلها في مكان واحد.

5- عليك أن تعلم أن المملكة العربية السعودية تتابع الحوادث التي قد تحدث فقد لاحظت السلطات أن هناك أكثر من خمسمائة ألف حادث على الطريق بصورة سنوية لذلك يوفر الراجحي التأمين الخاص بالسيارات والأضرار التي قد تصيب السيارة، ويوفر الراجحي تعويض مستحق للآخرين نتيجة اصابة المركبات بأي ضرر.

6- هناك دائمًا مجموعة من الامتيازات الاضافية للعملاء من خلال العروض والمكافآت والخصومنات على السيارات الجديدة أو استئجارها من المعارض المختلفة ويمكن الاستفسار أكثر للعملاء الحاليين عن طريق الهاتف +443-003-920-966 وبالنسبة للعملاء الجدد يمكن الاستفسار من خلال الرقم 1222-124-800.