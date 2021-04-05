تعرف على مواصفات وسعر سيارة جيتور X70s 2021 في السعودية

أعلنت شركة جيتور عن إصدار سيارة جديدة بمواصفات عالية سيارة جيتور X70s 2021 التي تعد النسخة الحدث والأعلى من سيارة X70، وفي المقال نتعرف على موصفاتها العامة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى السعر المقرر طرحها به في الأسواق السعودية.

مواصفات سيارة جيتور X70s 2021 بشكل عام

كشفت شركة سعيد محمد البسامي الوكيل الحصري المعتمد لشركة جيتور في السعودية عن المواصفات العامة التي تتمتع بها السيارة الجديدة من نوع X70s، والتي من أبرزها ما يلي:

يبلغ طول السيارة 4750 مم، ارتفاعها 1695 مم، وعرضها 190 مم.

من أهم مزايا السيارة قاعدة العجلات التي تبلغ 2745 مم.

تحتوي السيارة بنسختيها X70، و X70s على أنظمة أمان حديثة.

التصميم الفريد للسيارة جعلها تنافس بشكل كبير في الأسواق في عدد من الدول من أهمها مصر والسعودية، حيث تمثل حاليًا أكثر من 70% من الصادرات الصينية، وأصبحت تدخل في منافسة شرسة مع موديلات واسعة الانتشار مثل نيسان، تويوتا هايلوكس، شانجان بيك أب، وغيرها.

المواصفات الداخلية للسيارة

كما تتميز السيارة بتصميمها الداخلي الرائع الذي يزيد من نسبة مبيعاتها في السعودية، منها ما يلي:

المقاعد مصنوعة من الجلد عالي الجودة، ويمكن ضبطها على وضعيات مختلفة لتوفير الراحة للسائق أثناء القيادة.

السيارة من الداخل مزودة بنظام الاس يو ذات التقنية الحديثة.

تم تطريز السيارة من الداخل بمادة الكروم المطفي.

يوجد شاشتين الأولى مقاسها 12.3 انش للعدادات، والثانية مقاسها 10 انش للترفيه.

يوجد شاشة TOUCH تعرض حالة الطقس ودرجات الحرارة.

فتحة السقف تتميز بتصميمها البانورامي الفريد من نوعه.

فتح وغلق السيارة بشكل آلي دون تدخل بشري.

مزودة بمثبت سرعة.

يوجد هاتف يتم شحنه لا سلكيًا.

مزودة بعدد 7 مقاعد خلفية يمكن إزالة أي منهم حسب الرغبة.

يستطيع السائق تعدي وضعية المقعد الخاص به إلكترونيًا أو يدويًا.

إمكانية فتح شنطة التخزين بالقدم.

مزودة من الداخل بقفل مخصص للأطفال حفاظًا على سلامتهم.

مزودة بخاصية متابعة معدل الضغط على الإطارات.

المرايا الداخلية مزودة بخاصية التعتيم.

تزويدها بزر لتشغيل المحرك وإطفاءه.

تصميم الكراسي الخلفية بشكل مميز يوفر الراحة للراكب (الأرجل، الرأس، الرقبة، والأكتاف).

يوجد في ظهر المقاعد الخلفية جيوب لحفظ الأغراض المختلفة.

وصلة يو إس بي USB.

المقاعد الأمامية مزودة بنظام تدفئة آلي.

نظام تنبيه آلي يعمل تلقائيًا في حالة تغيير اتجاه سير السيارة.

شنطة السيارة مزودة بجهاز استشعار مما يحميها من التعرض للسرقات.

يوجد تكييف هواء يعمل آليًا.

تم تزويدها بنظام صوت SOUND SYSTEM حديث يتضمن 8 سماعات.

المواصفات الخارجية للسيارة

تتميز السيارة بمواصفات خارجية رائعة تجعل الإقبال عليها شديد، ومن أبرز هذه المواصفات ما يلي:

يتمتع الهيكل الخارجي للسيارة بالشكل الانسيابي، بالإضافة إلى تزويدها بشبك كبير مغطى بالكروم.

تم تزويد الجهة الأمامية بمصابيح ليد.

تتضمن السيارة الجديدة مصابيح ضبابية وشبك للتهوية.

غطاء المحرك الأمامي مغطى بقضبان مصنوع من الكروم من الجانبين حتى يتناسب مع النوافذ الجانبية.

جنوط مصقول بمقاس 20 انش.

مزودة بروف راك على السقف.

يوجد مصباح ليد من الخلف.

السيارة تتمتع بتصميم رياضي، حيث تحتوي على شرائط ضوئية وجناح من الخلف.

يوجد بالسيارة كاميرا من الخلف 360 درجة.

الإضاءات الخلفية عمودية، الصدام الخلفي مغطى بمادة بلاستيكية حتى تحميه من التعرض للخدوش والصدمات.

المرايا الموجودة على جانبي السيارة تعمل بالكهرباء، ومزودة بدعاسات مصنوعة من الكروم لسهولة تحريكها.

سعر سيارة جيتور X70s 2021 في السوق السعودية 2021

يتم طرح السيارة في المملكة العربية السعودية بالأسعار التالية: