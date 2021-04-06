تويوتا تتحضر لإطلاق نماذج جديدة كليا من Corolla

قررت شركة تويوتا اليابانية، إحداث نقلة نوعية في سيارات Corolla الشهيرة، حيث تتحضر الشركة لإطلاق نماذج جديدة من كورولا تحمل اسم Corolla Touring Active Ride، وستأتي بهياكل هاتشباك شبيهة بسيارات2020، Touring لكنها ستتميز بفتحات هواء إضافية على الواجهتين الأمامية والخلفية، وببعض التعديلات في التصميم الخارجي والداخلي.

مميزات جديدة في سيارات Corolla الجديدة من تويوتا

ووفقا لتسريبات انتشرت على صفحات الإنترنت، ستحصل سيارات كورولا الجديدة على دعامات خاصة مثبتة على السقف مخصصة لنقل الحقائب الكبيرة أثناء رحلات السفر، كما سيطلى سقفها وأغطية المرايا فيها وأقراص العجلات باللون الأسود الداكن، ومن الداخل ستتميز بعناصر مكسوة بالجلد المخيط بخيوط برتقالية، وخطوط من الكروم على المقود وواجهة القيادة والأبواب، وستحصل على مقاعد مجهزة بانحناءات مدروسة.

تويوتا ستطلق أكثر من نسخة من Corolla 2022

وقالت وكالة روسيا اليوم إن تويوتا ستطرح سياراتها بمحركات بسعة 2.0 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 170 حصانا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع مراحل ونظام دفع أمامي، ومنها نسخا بمحركات هجينة.