لاند روفر تطلق سيارتها الجديدة للأراضي الوعرة

أعلنت شركة لاند روفر البريطانية، إطلاق أيقونتها Discovery الجديدة سباعية المقاعد، وهي من فئة موديلات الأراضي الوعرة، وأجرت الشركة بعض التعديلات الطفيفة على تصميم السيارة الجديدة، وأضافت نظام ملتيميديا جديد على اتصال دائم بالإنترنت.

سعر لاند روفر ديسكفري الجديدة

وستتوافر ديسكفري الجديدة بباقة من محركات البنزين والديزل، تغطي نطاق قوة يمتد من 183 كيلووات/249 حصان إلى 265 كيلووات/360 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات لتدفع السيارة بسرعة قصوى تتراوح بين 194 و209 كلم/س، وستتابع السيارة بسعر أولي قدره 61 ألف يورو.

الموديل الفاخر من Discovery

يشار إلى أن لاند روفر قالت في مارس الفائت إن الموديل الفاخر الجديد من السيارة Discovery سيصل الأسواق العالمية في شهر يونيو القادم، وتلفت سيارة لاند روفر الجديدة الأنظار إليها من خلال الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة باللون الرمادي وفكوك المكابح الأمامية المطلية باللون الأزرق، ومجموعة العادم الرباعية، ومن الداخل تم تزويد المقاعد بالفرش الجلدي وعتبات الدخول المضاءة.