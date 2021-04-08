فيديو أوبل تطرح سيارة Crossland في الأسواق العالمية

بعد ظهور سيارة Crossland الجديدة في أسواق أوروبا منذ بداية العام الجاري، أعلنت أوبل طرح السيارة في بقية دول العالم، سيارة أوبل العائلية الجديدة تعمل بمحركات اقتصادية.

سيارة أوبل Crossland العائلية، تتميز بأناقة التصميم الخارجي، وتجمع بين البساطة ولمسات التطور، فضلا عن التصميم الداخلي الذي تمت مراعاة كل نقطة فيه لتوفر للركاب معايير الراحة، إضافة إلى الحجم المناسب والاقتصادية في استهلاك الوقود.

تصميم أوبل Crossland الجديدة

السيارة الجديدة تأتي بهيكل كروس أوفر بتصميم انسيابي، طوله 4 أمتار و21 سنتيمترا، وعلى صندوق خلفي للأمتعة تصل سعته إلى 520 ليترا، وعلى لوح معدني أسفل الهيكل لحماية المحرك، فيما جهزت المقصورة بواجهة قيادة مميزة، وحصلت السيارة على أنظمة لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، وأنظمة لمنع الانزلاق، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات قياس مسافات أمامية وخلفية.

محرك أوبل Crossland

وتعمل سيارات أوبل Crossland بمحركات اقتصادية بسعة 1.2 ليتر تولد عزما يعادل 110 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.