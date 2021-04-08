إصدار كيا كادينزا فل كامل 2021 بالسعودية KIA K8 عنوان الفخامة بمزايا رائعة وسعر تنافسي

إصدار كيا كادينزا فل كامل 2021 بالسعودية عنوان الفخامة بمزايا رائعة وسعر تنافسي، وصلت بشكل رسمي كيا كادينزا فل كامل 2021 المعروفة في كوريا بسيارة KIA K8، تتنافس السيارة مع شقيقتها الكورية هيونداي أزيرا 2021 وعلى المستوى الياباني تتنافس مع العملاقة تويوتا أفالون ونيسان ماكسيما موديلات العام الحالي، وذلك بالإضافة إلى الأمريكية فورد تورس وسابقاً شيفروليه أمبالا، فإذا كنت تبحث عن سيارة تتمتع بقدر كبير من الفخامة والرقي ومزايا رائعة ليست فقط في المظهر الخارجي إنما في المُحرك والمزايا الداخلية أيضا، فإن كيا كادينزا 2021 هي الاختيار الأمثل، لذا فسوف نستعرض معكم بالتفصيل مواصفات KIA K8 الجديدة وسعرها في السعودية.

سعر ومواصفات كيا كادينزا فل كامل 2021

سيارة اليوم تُعد أحد السيارات فئة سيدان كبيرة الحجم من شركة كيا المعروفة، وهي مركبة واسعة بمواصفات ممتازة تم الإعلان عن وصولها منذ عدة أيام فقط، سيارة كيا كادينزا موديل 2021 والتي صدرت في كوريا العام الماضي 2020 باسم KIA K7 وقد يتغير اسمها بعد هذا الشكل الجديد في كوريا إلى KIA K8، مُحرك السيارة سداسي الأسطوانات يأتي بسعة 3.5 لتر 3500 سي سي بقوة 292 حصان، ناقل الحركة في كيا كادينزا الفل كامل أوتوماتيكي ثمانية سرعات بنظام دفع أمامي.

مواصفات KIA K8 موديل 2021 الخارجية

تتميز كيا كادينزا 2021 فئة الفل كامل من الأمام بشبك من الكروم يعطي مظهر متميز، بالاضافة إلى زجاج في الرادار الأمامي وأربعة حساسات أمامية، مع إشارات LED خطوط بالإضافة إلى إضاءات نهارية LED مرتفعة ومنخفضة مع تطعيمات كروم على الإكصدام بشكر مميز، جنوط السيارة مقاس 19 إنش والكافر 245 X 40، ويوجد تطعيمات كروم على المرأة الجانبية مع إشارات LED وكاميرات محيطية 360 درجة، مع خطوط من الكروم أسفل الأبواب والنوافذ كذلك.

خلفية كيا كادينزا الجديدة تتميز بإضاءات خلفية بالكامل LED و أربعة حساسات خلفية، مع فتحتان شكمان وشنطة كهربائية ذكية متسعة من الداخل، صرفية وقود واستهلاك البنزين متوسط في KIA K8 وتصل القدرة إلى 11.7 كيلو متر للتر الواحد ونوع البنزين 91، ويبلغ سعر كيا كادينزا موديل 2021 فئة الفل الكامل في السعودية حوالي 161 ألف ريال سعودي تقريباً، شامل الضريبة واستخراج اللوحات بضمان 5 سنوات وعداد مفتوح.

مواصفات كيا كادينزا 2021 الداخلية

يتم دخول وتشغيل كيا كادينزا الموديل الجديد بتقنية التشغيل الذكي مع خاصية التشغيل عن بعد، وهي تأتي من الداخل بمقاعد جلدية فاخرة باللون البيج مع إضاءات مُحيطية على تابلون السيارة والقير، إضافة إلى ذلك يوجد ستائر جانبية وفورمات تخشيب على الأبواب، الزجاج بالكامل AUTO لمسة واحدة على عكس الفئات الأقل منها، مع وجود تحكم خلفي بالنظام الصوتي من خلال المسند الوسطي وفتحات تكييف خلفية ومنفذان للطاقة، كما أن KIA K8 مزودة بسقف بانورامي مميز وستائر خلفية بالإضافة إلى الإير باجات الجانبية.

التحكم في الكراسي الأمامية في كادينزا الجديدة كهربائي بالكامل، المرأة الجانبية كهربائية بها خاصية الطي مع النقطة العمياء وتحديد المسار، السيارة مزودة بشاشة وسطية عملاقة تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع مُكيف باللمس ذو تحكم منفصل بين السائق والراكب، بالاضافة إلى منفذ USB ومنفذ طاقة مع وجود شاحن لاسلكي للجوال، بالاضافة إلى نظام تبريد وتدفئة المقاعد الأمامية ومرآة تعتيم داخلية، المقود في كيا كادينزا 2021 مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي والبلوتوث ومثبت السرعة، إضافة إلى الرادار والقيادة شبه الذاتية وعداد الرحلات باللغة العربية.