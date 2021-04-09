عروض رمضان من فورد الناغي على اكسبلورر 2020 بقسط شهري مريح وبدون مقدم

عروض رمضان من فورد الناغي على فورد اكسبلورر 2020 بقسط شهري مريح للغاية وبدون دفعة أولى، أعلنت شركة محمد يوسف ناغي فورد للسيارات عن تخفيضات وعروض متنوعة على عدة سيارات، من بين تلك العروض طُرحت فورد اكسبلورر 3.3 2020 Base بقسط شهري أقل من 2000 ريال، هذا السعر شامل الضريبة مع صيانة مجانية من فورد الناغي ضمن عروض أيام الخير رمضان 1442، لذا نتناول اليوم تفاصيل هذا العرض المميز على فورد اكسبلورر Base موديل 2020 بطرق مريحة للسداد وبدون مقدم، مع توضيح أهم مواصفات السيارة والتجهيزات الإضافية في موديل 2020.

عروض الناغي على فورد اكسبلورر 2020

أطلقت شركة فورد الناغي للسيارات حملة تخفيضات وعروض رائعة بمناسبة شهر رمضان 1442، بدأت تلك العروض اعتبارا من يوم الرابع من أبريل الجاري وتستمر لمدة 40 يوم تقريباً وحتى يوم 12 / 5، تشمل عروض رمضان من فورد الناغي عدة فئات من سيارات فورد موديل 2020، وعرض اليوم عن سيارة فورد إكسبلورر Base 2020 ضمن عروض أيام الخير، وهو بدون دفعة أولى وقسط شهري يبدأ من 1959 ريال سعودي شامل الضريبة لمدة 60 شهر، مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر وصيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلو متر.

مواصفات فورد اكسبلورر Base 3.3 موديل 2020

سيارة فورد اكسبلورر فئة Base موديل 2020 الرياضية المميزة، بمُحرك سعته 3.3 لتر 3300 سي سي 6 أسطوانات يمنحك قوة 285 حصان، مع قير أوتوماتيك بنظام الدفع الرباعي وحساسات خلفية و7 وسائد هوائية، بالإضافة إلى مزايا فورد المعروفة من إضاءات أمامية وخلفية FULL LED الإضاءة المرتفعة والمنخفضة، إضافة إلى كشافات الضباب ومرآة كهربائية بها خاصية الطي، وتطعيمات كروم على الشبك الأمامي للسيارة الذي يتوسطه كلمة FORD بشكل مميز، مع شنطة كهربائية متسعة من الداخل وجناح خلفي بشكل مميز.

وعن المواصفات الداخلية لفورد اكسبلورر Base 2020 فهي تتميز بأن جميع النوافذ Auto لمسة واحدة، مع شاشة وسطية متميزة تدعم نظامي تشغيل أبل كاربلاي وأندرويد أوتو يمكنك من خلالها رؤية الكاميرة بسهولة، السيارة مزودة بمقاعد جلدية فاخرة سوداء بخيوط حمراء ومقود السيارة يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة بسهولة، فورد اكسبلورر 2020 مزودة أيضا بمنافذ لشحن الجوال ومنفذ طاقة مع مسند وسطي للمقاعد الأمامية والخلفية وحاملات أكواب.