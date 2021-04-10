فيديو رينو تزيح الستار عن سيارة عائلية مميزة

عبد الرحمن الحاج السبت,10 نيسان (أبريل) 2021 - 16:08
كشفت شركة رينو الفرنسية، عن نموذج حديث من سيارات Dokker العائلية التي تطرح في بعض أسواق العالم باسم Kangoo، ويأتي النموذج الجديد بهيكل ميني فان طوله 4 أمتار و39سنتيمترا، يرتفع عن الأرض بمقدار 160 ملم، ومجهز من الجوانب بأبواب منزلقة كبيرة.
واختلفت السيارة عن النماذج السابقة بشكل ملحوظ، وخصوصا من حيث تصميم واجهتها الأمامية، أذ أصبح التصميم أكثر عصرية، وحصلت الواجهة على إطارات مميزة وشعار رينو كبير الحجم، وجهزت بمصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED.
تصميم سيارة رينو العائلية الجديدة
زودت سيارة رينو Kangoo بأنظمة مولتيميديا متطورة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأحهزة والهواتف الذكية، وشاشة لمراقبة محيط الهيكل عبر الكاميرات، وصممتها لتجهز بـ 3 صفوف من المقاعد لاستيعاب 8 ركاب، مع إمكانية التخلي عن الصفين الخلفيين لتحول إلى لمركبة صغيرة لنقل البضائع.
محركات سيارة رينو Kangoo
وتعمل السيارة بمحركات Euro 5 تعمل بالبنزين، سعتها 1.6 ليتر، وقادرة على توليد عزم يعادل 110 أحصنة، ومحركات ديزل توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 95 حصانا، تتصل بعلب سرعة أوتوماتيكية من ست سرعات.
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