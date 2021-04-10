أقوي عروض سيارة تويوتا كورولا الشكل الجديد 2021 بالمواصفات والاسعار في السعودية

أقوي عروض سيارة تويوتا كورولا الشكل الجديد 2021 بعد أن أعلنت شركة تويوتا إيجبيت الوكيل المعتمد الحصري للعلامة التجارية تويوتا بالأسواق المصرية عن مواصفات وسعر سيارة تويوتا في الفترة الأخيرة، مما جعل محركات بحث جوجل تشهد إقبال كبيرة من أجل التقنيات والمواصفات التي تحملها السيارة من الداخل والخارج، وما تحمله من أنظمة أمان التي تميز هذا الإصدار الجديد عن باقي الإصدارات اخرى، والتي تجعلها متميزة عن غير الفئات التي طرحتها شركة تويوتا من قبل، فمن المعروف أن شركة تويوتا اليابانية لها مكانة نادرة بداخل الأسواق العالمية بمجال تجارة السيارات وبالأخص بالأسواق المصرية، ونحن السوم سوف نتحدث ليكم بكل ما يتعلق أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2021 الشكل الجديد بالأسواق المصرية. أقوي عروض سيارة تويوتا كورولا الشكل الجديد 2021 أقوي عروض سيارة تويوتا كورولا الشكل الجديد 2021

سيارة كورولا تعتبر في هذه الأيام واحدة من أبرز الإصدارات الجديدة ولها تأثير كبير على المواطنين، نظراً لأن شركة تويوتا أثبتت جدارتها بسوق السيارات للكثير من السنوات بإصدار أنواع متنوعة من السيارات بمواصفات وتقنيات مختلفة، حتى أهل علينا الموديل الجديد لعام 2021 بالكثير من المواصفات والإمكانيات الفنية الحديثة، وتمكنت السيارة من أن تحصل على حزمة متكاملة من وسائل السلامة والأمان، وينتمي الطراز الجديد لفئة سيارات سيدان المزودة بسعة محرك تصل إلى 1600 سي سي وبقوة 120 حصان، وعلى حسب ما أعلنت عنه الشركة أن السيارة تعتمد على منظومة جديدة للدفع الأمامي التي تجعلها ثابته على سرعة 100 كم بالساعة وبغصون 10 ثواني فقط. تصميم تويوتا كورولا 2021 السيارة تدعم وسائد الأمان والحماية الهوائية.

مزودة بنظام الحماية المانع للسرقة وبها مرايات كهربائية.

تحمل مستشعرات للركن المدعوم بكاميرا من الخلف حتى تسهل على المستخدم الاصطفاف.

تتصل بشاشة عرض من الداخل بقياس 8 بوصة وبها مقود باستخدامات متعددة وفتحة في السقف كهربائية وأيضاً مثبت للسرعة.

جنوط رياضية بسعة 16 بوصة، وبها مصابيح ضباب من الأمام والخلف مع توفير إضاءة نهارية.

مزودة بعجلة قيادة متعددة الأغراض وتكييف هواء أوتوماتيك ومقاعد كهرباء يدعم الفقرات القطانية.

أما بالنسبة للسعر فيبدأ من 68.775 ريال سعودي لفئة كورولا XLI 1.6 ويصل إلى 107,385.63 ريال سعودي لفئة الثامنة H/L. الوسوم

أقوي عروض سيارة تويوتا كورولا الشكل الجديد 2021 بعد أن أعلنت شركة تويوتا إيجبيت الوكيل المعتمد الحصري للعلامة التجارية تويوتا بالأسواق المصرية عن مواصفات وسعر سيارة تويوتا في الفترة الأخيرة، مما جعل محركات بحث جوجل تشهد إقبال كبيرة من أجل التقنيات والمواصفات التي تحملها السيارة من الداخل والخارج، وما تحمله من أنظمة أمان التي تميز هذا الإصدار الجديد عن باقي الإصدارات اخرى، والتي تجعلها متميزة عن غير الفئات التي طرحتها شركة تويوتا من قبل، فمن المعروف أن شركة تويوتا اليابانية لها مكانة نادرة بداخل الأسواق العالمية بمجال تجارة السيارات وبالأخص بالأسواق المصرية، ونحن السوم سوف نتحدث ليكم بكل ما يتعلق أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2021 الشكل الجديد بالأسواق المصرية. أقوي عروض سيارة تويوتا كورولا الشكل الجديد 2021 أقوي عروض سيارة تويوتا كورولا الشكل الجديد 2021

سيارة كورولا تعتبر في هذه الأيام واحدة من أبرز الإصدارات الجديدة ولها تأثير كبير على المواطنين، نظراً لأن شركة تويوتا أثبتت جدارتها بسوق السيارات للكثير من السنوات بإصدار أنواع متنوعة من السيارات بمواصفات وتقنيات مختلفة، حتى أهل علينا الموديل الجديد لعام 2021 بالكثير من المواصفات والإمكانيات الفنية الحديثة، وتمكنت السيارة من أن تحصل على حزمة متكاملة من وسائل السلامة والأمان، وينتمي الطراز الجديد لفئة سيارات سيدان المزودة بسعة محرك تصل إلى 1600 سي سي وبقوة 120 حصان، وعلى حسب ما أعلنت عنه الشركة أن السيارة تعتمد على منظومة جديدة للدفع الأمامي التي تجعلها ثابته على سرعة 100 كم بالساعة وبغصون 10 ثواني فقط. تصميم تويوتا كورولا 2021 السيارة تدعم وسائد الأمان والحماية الهوائية.

مزودة بنظام الحماية المانع للسرقة وبها مرايات كهربائية.

تحمل مستشعرات للركن المدعوم بكاميرا من الخلف حتى تسهل على المستخدم الاصطفاف.

تتصل بشاشة عرض من الداخل بقياس 8 بوصة وبها مقود باستخدامات متعددة وفتحة في السقف كهربائية وأيضاً مثبت للسرعة.

جنوط رياضية بسعة 16 بوصة، وبها مصابيح ضباب من الأمام والخلف مع توفير إضاءة نهارية.

مزودة بعجلة قيادة متعددة الأغراض وتكييف هواء أوتوماتيك ومقاعد كهرباء يدعم الفقرات القطانية.

أما بالنسبة للسعر فيبدأ من 68.775 ريال سعودي لفئة كورولا XLI 1.6 ويصل إلى 107,385.63 ريال سعودي لفئة الثامنة H/L.

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