أسعار السيارات في السعودية .. تعرف على أفضل العروض ونظام التقسيط

يتطلع المواطنين باستمرار إلى معرفة أسعار السيارات في السعودية ، حيث تقوم المملكة باستقدم سيارات عصرية تواكب مجريات العصر وتناسب جميع الأذواق، كما يتم توفيرها بأسعار مناسبة بنظام التقسيط المريح بنفس سعر الشراء بالكاش.

أسعار السيارات في السعودية

أنظمة التقسيط المريحة في السعودية تساعد المواطنين على اقتناء سيارة عصرية بسعر مناسب دون تحمل أعباء مالية إضافية، وفيما يلي أسعار بعض أنواع السيارات في المملكة 2021:

سعر سيارة نيسان قشقاي

تم تزويد السيارة بنظام دفع أمامي، بالإضافة إلى ناقل يعمل أوتوماتيكيًا، كما أنه تم إصدارها بواقع 3 فئات، وسعرها في السوق السعودي يبلغ حوالي 86 ألف ريال غير شامل الضريبة.

سعر سيارة شانجان cs35

يبلغ سعرها 53 ألف ريال سعودي بدون احتساب قيمة الضريبة المضافة، علمًا بأنه يمكن دفع مقدم بقيمة 16 ألف ريال على دفعتين، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي من سعرها بنظام التقسيط المريح على مدار خمسة أعوام بواقع 600 ريال شهريًا.

سيارة تويوتا فورتشنر

تم تزويد السيارة بناقل حركة يعمل آليًا، بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي، علمًا بأن سعة المحرك تبلغ نحو 2.7 لتر.

سعر السيارة في السوق السعودي يبلغ حوالي 109 ألف ريال بدون إضافة قيمة الضريبة، بينما يبلغ نحو 125 ألف ريال بعد إضافة الصريبة، علمًا بأنه يمكن تقسيط السعر على دفعات بواقع ألف ريال أو أقل شهريًا على مدار خمسة أعوام.

سعر تويوتا لاند كروزر

يبلغ سعرها 183 ألف ريال سعودي بدون إضافة قيمة الضريبة، يتم دفع مبلغ من إجمالي السعر كـ مقدم، وتقسيط الباقي بواقع ألف ريال كل شهر على مدار ثلاثة أعوام.

أفضل أسعار السيارات في السعودية 2021

هناك أنواع وموديلات أخرى من السيارات الموجودة في السعودية بأسعار معقولة مع إتاحة نظام الدفع بالتقسيط المريح، منها ما يلي:

سيارة رينو كوليوس LE

السعر بعد إضافة قيمة الضريبة يبلغ نحو 112 ألف ريال سعودي، بينما يبلغ بدون إضافة الضريبة نحو 98 ألف ريال، يمكن شراء السيارة بنظام التقسيط المريح على أطول فترة سداد بواقع ألف ريال شهريًا.

سيارة هافال H2

السعر بعد احتساب قيمة الضريبة المضافة يصل إلى 57 ألف ريال، بينما يبلغ 50 ألف ريال فقط بدون الضريبة، يمكن الشراء بالتقسيط بواقع 850 ريال شهريًا.

تويوتا يارس 2021

تصل سعة المحرك في سيارة تويوتا يارس إلى 1.5 لتر، يبلغ سعرها في السعودية نحو 74 ألف ريال بعد إضافة الضريبة، و 54 ألف ريال بدون إضافتها، مع إمكانية التقسيط على فترة سداد طويلة بواقع دفع 1000 ريال أو أقل بشكل شهري.

أحدث أسعار السيارات في السعودية والدفع بنظام التقسيط

يوجد أنواع سيارات أخرى بأسعار تنافسية مع الدفع بنظام التقسيط الشهري، منها ما يلي:

سيارة تويوتا راش

السعر مضاف إليه قيمة الضريبة يصل إلى مائة ألف ريال سعودي، ويبلغ تقريبًا نحو 60 ألف ريال بدون احتساب الضريبة.

يتم سداد مقدم على دفعتين، الأولى عبارة عن 10% من إجمالي السعر، والثانية تقدر بـ 40% من إجمالي السعر، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي بواقع سداد 1000 ريال شهريًا لمدة خمسة أعوام كاملة.

سيارة نيسان كيكس

تم تزويد سيارة نيسان كيكس بمحرك تصل سعته إلى 1.6 لتر، بالإضافة إلى نظام دفع أمامي قوته 118 حصان، سعرها في السوق مناسب يصل نحو 60 أف ريال سعودي بدون احتساب قيمة الضريبة المضافة.

وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم أسعار السيارات في السعودية سواء قبل إضافة قيمة الضريبة المضافة أو بدون إضافتها، كما أوضحنا تفاصيل نظام الدفع بالتقسيط المريح بسعر الكاش على فترة سداد طويلة تصل إلى خمسة أعوام أو أكثر.