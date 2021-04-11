خلال دقائق من فتح باب الحجز.. نفاذ كل نسخ هامر الكهربائية

قالت جنرال موتورز إنه وخلال دقائق من فتح باب الحجز على سيارات جي.إم.سي هامر إي.في إيدشن1، تم حجز كل العدد الذي تم طرحه من سيارة هامر الكهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي.

جنرال موتورز تعيد اسم هامر تحت علامة جي.إم.سي

يشار إلى أن جنرال موتورز أعادت الاسم التجاري هامر علامة تجارية فرعية تحت علامة جي.إم.سي، وفتحت باب الحجز للسيارة في 2022 في فئة الشاحنات الخفيفة، في حين تعتزم بيع السيارة جي.إم.سي هامر إي.في 2024 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي في أواخر 2023.

حجز جميع سيارات هامر إيدشن1

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن جنرال موتورز تنوي طرح الفئتين من السيارة الكهربائية بعدد محدودة من السيارات تحت اسم "إيدشن1"، وحجزت كل السيارات التي طرحت للبيع من الفئتين بيك آب أو إس.يو.في خلال دقائق، بعد فتح باب حجز السيارة من فئة الشاحنة الخفيفة في أكتوبر الماضي، وعند فتح باب حجز السيارة من فئة إس.يو.في يوم 3 أبريل الجاري.

سعر هامر الجديدة

ويبلغ سعر الشاحنة الخفيفة هامر إيدشن 1 إي.في 112595 دولاراً وهي مزودة بثلاثة محركات كهربائية بقوة 1000 حصان مع سقف متحرك، في حين يبدأ سعر هامر إي.في إيدشن 1 من فئة إس.يو.في بـ 105595 دولاراً.