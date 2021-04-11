قائمة أسعار البنزين الجديدة في السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن أسعار البنزين المحدثة وفق المراجعة الدورية الشهرية التي يبدأ العمل بها ابتداء من اليوم الأحد 11 أبريل 2021.

وأوضحت أرامكو أن قائمة أسعار الوقود ستكون كالتالي:

بنزين 91 : 1.99 ريال سعودي لكل لتر، بدلا من 1.90 ريال. بنزين 95 : 2.13 ريال سعودي لكل لتر، بدلا من 2.04. الديزل : بدون تغيير بسعر 0.52 لكل لتر.

توقيت المراجعة الدورية الشهرية لأسعار البنزين

ويعدُّ هذا التطبيق الرسمي لنظام المراجعة الدورية الشهري بدلاً من الربع سنوي، حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مع التطبيق في صباح اليوم الحادي عشر.

وتشمل أسعار البنزين الجديدة ضريبة القيمة المضافة 15%، مع استمرارها حتى الإعلان عن تحديثها في 10 مايو 2021.