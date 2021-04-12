دايملر تطرح سيارة مرسيدس الكهربائية خلال أيام

عبد الرحمن الحاج الاثنين,12 نيسان (أبريل) 2021 - 13:19
تستعد شركة دايملر الألمانية لطرح سيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة الأسبوع المقبل، وحول هذا قال المدير التنفيذي للشركة أولا كالينيوس، إن السيارة الكهربائية المتميزة الجديدة لعلامة مرسيدس الشهيرة، ستدر عوائد "معقولة" منذ البداية.
مرسيدس تتوقع أرباحا معقولة من مرسيدس إي كيو إس
ونقلت وكالة بلومبرغ عن كالينيوس قوله إن سيارة "مرسيدس إي كيو إس"، التي سيتم طرحها قريبا، سوف تحقق أرباحاً مغرية، غير أنها أقل من عوائد شقيقتها التي تعمل بمحرك احتراق الوقود "إس كلاس"، نظراً للتكاليف المرتفعة لمكونات السيارة الكهربائية، وأضاف كالينيوس إن المنطق لا يزال كما هو، القطاع الأعلى يعد بهوامش أرباح أفضل.
سيارة مرسيدس الكهربائية ستسير 770 كم في الشحنة
يشار إلى أن مرسيدس إي كيو إس، ستكون أول سيارة يتم إنتاجها بدعامات مخصصة للسيارات الكهربائية، ما يشكل علامة فارقة لعلامة دايملر التي تعرضت للانتقاد لاستغراقها وقتا طويلا للغاية للبدء في إنتاج سيارات كهربائية، وستتميز السيارة بالسير لمسافة 770 كيلومتراً في الشحنة الواحدة، ما يضعها في مقدمة سباق السيارات الكهربائية
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