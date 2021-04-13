بالصور "فيراري روما" كوبيه جديدة فاخرة

أعلنت فيراري الإيطالية عن سيارة فيراري روما، وهي سيارة رياضية جديدة كلياً من فئة الكوبيه، تجمع بين التفاصيل الجمالية المُتقنة والقوة الجبارة والمرونة العالية، ما يمنح السائقين تجربة قيادة استثنائية، وتنفرد السيارة الجديدة بلغة تصميم حديثة تظهر روعة وأصالة التصميم الذي حافظ على الخطوط اللمسات الرياضية المميزة لسيارات فيراري.

فيراري روما أقوى السيارات في فئتها

وزوّدت السيارة بمحرك ثمان أسطوانات (V8) يولد قوة تصل إلى 620 حصان، مما يجعل السيارة الأقوى ضمن فئتها، والمحرك من عائلة محركات فيراري التي فازت بجائزة أفضل محرك دولي للعام لأربع سنوات متتالية، وزوّدت السيارة بعلبة تروس جديدة مُدمجة بثمان سرعات مع قابض مزدوج DCT، وإلى جانب تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، تتيح علبة السرعة التبديل بين السرعات بسلاسةٍ ومرونة أكبر.

مقصورة فيراري روما الجديدة

من الداخل تتمتع فيراري روما بمقصورة كوبيه مثالية تتسع لأكثر من راكبين، وتأتي بعجلة قيادة جديدة تمكن السائق من استخدام جميع عناصر التحكم اللمسية للسيارة، ويحول دون إبعاد يديه عن عجلة القيادة، وتتضمن السيارة شاشة بقياس 16 بوصة تضم مجموعة العدادات الرقمية التي تزود السائق بجميع المعلومات الضرورية، في حين توفر شاشة التحكم العمودية قياس 8.4 بوصة وشاشة العرض الجديدة المخصصة للركاب تجربة استخدام مبسطة وسهلة، كما يسمح مفتاح فيراري الجديد المزود بنظام الدخول المريح (Comfort Access) بفتح السيارة عن طريق لمس زر بجوار المقبض الجديد في الباب.

فيراري روما مزودة بأحدث أنظمة ديناميكيات القيادة

وزوّدت بأحدث أنظمة ديناميكيات القيادة المتطورة من فيراري، ومن أبرزها نظام التحكم بزاوية الانزلاق الجانبي، بالإضافة إلى مفتاح التحكم الإلكتروني بنظام القيادة ذو الخمس أوضاع، ونظام فيراري لتحسين الديناميكية الذي يتحكم بزاوية الانحراف عن طريق ضبط ضغط الفرامل بشكلٍ هيدروليكي في مساند المكابح.