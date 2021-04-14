سعر سيارة BMW ×4 بالمملكة العربية السعودية 2020

سعر سيارة BMW x4 بالسعودية، تلقى سيارات شركة BMW شهرة كبيرة بين محبي السيارات في كثير من الدول حول العالم وليس العالم العربي فقط، لذلك يرغب محبي السيارات في المملكة العربية السعودية بمعرفة آخر أخبار السيارات الألمانية الصنع سيارات BMW ومعرفة سعر سيارة BMW X4 الجديدة تمامًا لعام 2020.

شركة سيارات BMW X4

تعتبر شركة سيارات بي إم دبليو واحد من شركات السيارات الشهيرة ذات الأصل الألماني ولكنها ذات جنسيات متعددة متخصصة بصنع السيارات وكذلك الدراجات النارية بمواصفات خارقة ومختلفة عن جميع السيارات، وفي عام 1916 تم تأسيس الشركة وتمكن من تصميم محركات السيارات بمستوى عالٍ، وتمتلك شركة BMW العديد من العلامات التجارية باسمها الخاص مثل ميني رولز رويس و BMW و BMW motors.

مميزات سيارة BMW X4 الجديدة

لاقت السيارة الجديدة من شركة بي إم دبليو سيارة BMw x4 الكثير من الشهرة والإعجاب فور الإعلان عنها لما لها من مواصفات رائعة مميزة منها:

من مجموعة السيارات الكوبية ذات الاستخدامات المتعددة. تصميمها مميز وأنيق وجذاب يختلف عن معظم تصاميم السيارات حيث تستطيع جذب الأنظار بذلك التصميم. من الأمام يتوسطها شعار شركة BMW بكل أناقة. الشبكة الأمامية للسيارة من النوع المنفصل.

محرك سيارة BMW X4

أما عن مواصفات محرك BMW X4 فهو:

خزان الوقود للسيارة سعته 65 لتر.

المحرك يعمل بسعة CC-T 2000 وهو من أنواع المحركات التي تعمل بنظام الحقن المباشر وكذلك شاحن التوربين الهوائي.

ويصل عزم دوران السيارة إلى أقصى حد عزم له عند 350 نيوتن على المتر.

أما عن قوة السيارة فهي تعمل لتوليد قوة تصل حتى 252 حصان.

ومحرك السرعات بالسيارة من النوع الأتوماتيك وله أكثر من 8 سرعات متنوعة من نوع Teptronic S.

سعر سيارة BMW X4 بالمملكة العربية السعودية

تم الإعلان عن سيارة بي إن دبليو الجديدة منذ شهر فبراير من عام 2020 في الكثير من مناطق العالم المختلفة وتمكنت من أن تصبح السيارة المفضلة للكثيرين من محبي السيارات ومحبي سيارات بي إن دبليو، وتم تحديد سعر سيارة بي إن دبليو إكس 4 لتكون بسعر 283.030 ريال سعودي بالمملكة وسعر النسخة الأعلى من السيارة يصل إلى سعر 383.030 ريال سعودي.