فيديو هيونداي تعلن عن سيارة عائلية فاخرة

تستعد شركة هيونداي الكورية الجنوبية، لإطلاق سيارة عائلية فاخرة توفر لركابها أفضل مواصفات الرفاهية، وستأتي سيارة Hyundai Custo بهيكل ميني فان مميز مجهز بمصابيح أمامية ومصابيح ضباب بتقنيات LED، ومجهز بأبواب خلفية مزلقة، ومصابيح إضاءة خلفية بتصميم ملفت.

سيارة عائلية فاخرة من هيونداي

هيكل السيارة سيأتي بطول 4 أمتار و95 ميليمترا، وعرضه فـ 173 سم، ومن الداخل ستجهز بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لسبع ركاب، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

هيونداي تزود سيارتها الجديدة بأنظمة متطورة

وستحصل السيارة على أنظمة تكييف حديثة تتحكم بحركة الهواء في أقسام المقصورة بشكل ممتاز، وعلى أنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، وأنظمة أمان تتحكم بأنظمة الفرامل، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة مولتيميديا متطورة يتحكم بها عبر شاشة لمسية، ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.

نسخ منتظرة من Hyundai Custo

ووفقا لوكالة روسيا اليوم، ستظهر السيارة بعدة نسخ، منها نسخة مجهزة بمحركات بسعة 1.5 ليتر بعزم 170 حصانا، ونسخة مجهزة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 236 حصانا.