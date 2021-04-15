فيديو سكودا تعلن عن سيارتها العائلية الجديدة Kodiaq

قررت شركة سكودا جعل سيارات Kodiaq العائلية رباعية الدفع أكثر تميزا، وحصلت السيارة في نموذجها الجديد، على تعديلات تميزها عن مركبات Kodiaq الحالية، فواجهتها الأمامية أصبحت أكبر وأعرض، وشبك غطاء المبرد بات أكثر تميزا، كما تغير شكل مصابيح الضباب، والمصابيح الأمامية أصبحت تعتمد على أحدث تقنيات LED .

تصميم جديدة لسيارة Kodiaq

وحصلت السيارة على تصميم مختلف للمصابيح والواجهة الخلفية، وازداد مقاس العجلات فيها من 17 إلى 20 إنشا، ومن الداخل حصلت على مقود مميز بتصميم جديد كليا، وعلى واجهة قيادة مجهزة بشاشة لمسية بمقاس 9.2 بوصة تعمل مع أحدث أنظمة المولتميديا، ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.

سكودا تطرح Kodiaq بعدة محركات مختلفة

وجهزت سكودا سيارتها العائلية الجديدة بأنظمة أمان متطورة، مثل أنظمة الحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وستطرح Kodiaq بعدة انواع من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحركات TSI بسعة 2.0 ليتر بعزم 190 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بسعة لترين بعزم 150 و200 حصان، مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات ونظامي دفع أمامي ورباعي، وفقا لما جاء في وكالة روسيا اليوم.