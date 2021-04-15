لاند كروزر 2021 الجديدة كليا أكثر فخامة وقوة مواصفاتها وسعرها

تويوتا لاند كروزر ، هى شركة يابانية رائدة فى صناعة السيارات حول العالم تقع الشركة في أيتشى، اليابان، تتكون هذه الشركة مما يقرب من 400.000 ألف موظف سنة 2017 وهى سادس شركة حول العالم من حيث الإيرادات في عام 2018، اليوم عزيزي القارئ سوف نتعرف على مواصفات تويوتا لاند كروزر 2021 الجديدة فتابعوا معي .

تويوتا 4.0L GXR1 2021 بنزين.

تويوتا لاندكروزر 2021 4.0L GXR2 بنزين.

4.0L GXR2 بنزين. تويوتا 4.5L GXR1 2021 ديزل .

تويوتا 4.5L GXR2 2021 ديزل.

تويوتا 4.6L GXR3 2021 بنزين.

تويوتا 4.5L GXR3 2021 ديزل.

تويوتا 4.6L GXR3 LS 2021 لاندكروزر بنزين.

تويوتا 4.6L GXR3 LS 2021.

تويوتا 5.7L VXR1 2021.

تويوتا 5.7L VXR3 2021.

جميع فئات Toyota land cruiser 2021

تختلف أسعار فئات سيارة Toyota land cruiser 2021 كل فئة عن أخري.

مواصفات محرك وناقل الحركة لاند كروزر 2021

سيارة Toyota land cruiser هي من أفضل السيارات حول العالم في صناعة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة والإصدار الأخير وهو 2021 أكثر فخامة وقوة ولكن ليس بفخامة تويتا لكزس LX ولكن تويوتا ابذلت قصارى جهدها حيث تأتي السيارة بفخامة وقيمة مقابل سعر .

تأتى السيارة الرياضية بمحرك قوي V8 بسعة 5.7 لتر مع ثماني سرعات في ناقل الحركة بقوة 381 حصان .

نظام دفع رباعي قوي ودائم .

توفر تويوتا قيادة مريحة نظرا لجودة الركوب التي تتميز بها السيارة حيث تتميز بالتصميم الجيد والفخم .

نظرا لحجم السيارة الضخم يأتيك إحساس بقلة سرعتها ولكن هذا مفهوم خاطئ سيارة لاندكروزر 2021 سريعة نسبيا .

قدرة سحب جبارة تصل إلي 8100 رطل .

تأتى السيارة ب أستهلاك وقود في المدينة 13 ميل للجالون و17 ميل للجالون على الطرق السريعة .

تتمتع السيارة بعجلات من نوع BBS مقاس 18 بوصة .

الخامات المستخدمة في تصنيع السيارة من الداخل ذات جودة عالية .

مقعد أمامي مريح للسائق والمقعد الذي بجانب السائق ورؤية واضحة .

تتكون TOYOTA LAND CRUISER من صفين ولكن الصف الثالث افضل لركوب الأطفال .

من صفين ولكن الصف الثالث افضل لركوب الأطفال . توفر السيارة 41 قدم خلف المقعد الثاني لوضع الأمتعة بسهولة و16 قدم خلف المقعد الثالث .

تتمتع السيارة من الداخل بشاشة سعتها 9.0 بوصة تعمل باللمس مع سهولة الاتصال بالبلوتوث فى وضع القيادة واستقبال جميع المكالمات الهاتفية بسهولة .

14 مكبر صوت من نوع JBL .

نظام ترفيه متكامل للسيارة الرياضية TOYOTA LAND CRUISER 2021 خاصة للمقاعد الخلفية حيث يتمتع كل مقعد خلفي بشاشة بمقاس 11.6 بوصة .

خاصة للمقاعد الخلفية حيث يتمتع كل مقعد خلفي بشاشة بمقاس 11.6 بوصة . مقاعد من أجود أنواع الجلد مع التحكم في درجة حرارة المقعد .

التحكم في نظام مناخ السيارة من أربعة مناطق الأمامية أثنين من التحكم وخلفية أثنين من التحكم .

تأتي سيارة LAND CRUISER بنظام كبح تلقائي عند الطوارئ وحساسات أمامية لمنع الاصطدام .

بنظام كبح تلقائي عند الطوارئ وحساسات أمامية لمنع الاصطدام . مثبت سرعة قياسي .

حساسات مراقبة النقطة العمياء .

لاند كروزر 2021 من الداخلمواصفات السلامة والأمان في لاند كروزر 2021ألوان Toyota land cruiser 2021

سيارة الدفع الرباعى متاحة بعدة ألوان .

فضى .

أزرق .

بني .

أبيض .

أحمر .

أسود .

رمادي .

الطول: 5.20 متر .

العرض: 1.85 متر .

الأرتفاع: 1.9 متر .

قاعدة العجلات : 2.85 متر .

الوزن: يتراوح بين2590 كجم إلي 2640 كجم .

أبعاد ووزن سيارة لاند كروزر 2021ماهو الأفضل لاند كروزر 2021 أو رانج روفر فيلار 2021

تقدم الشركتين مواصفات سيارات دفع رباعي جبار والسيارتين يقدمون أفضل أداء على الطرق الوعرة ومجهزين تجهيز جيد جدا ومريح للسائق ولكن تعتبر سيارة رانج روفر فيلار 2021 أكثر رقيا نظرا لوجود محركات هجيبنة وموفرة أكثر للوقود ولكن يعيبها أن لديها 5 مقاعد فقط على عكس تويوتا لاندكروزر بها 8 مقاعد ومساحة تحميل أغراض أكبر وأيضا سعر تكلفة تويوتا لاندكروزر 2021 أقل بكثير من رانج روفر 2021

سعر تويوتا لاند كروزر 2021 فى السعودية

يبدأ سعر السيارة الرياضية من 207.000 ألف ريال سعودي ويصل سعرها في أعلي فئاتها ل356.000 ألف ريال سعودي تشمل 15% ضريبة المبيعات .

لقد انتهينا من مواصفات وسعر تويوتا لاند كروزر 2021، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية .